Зеленський перелічив країни, від яких Україна очікує гарантії безпеки

Президент Зеленський наполягає, що жодне припинення вогню не буде дієвим без надання гарантій безпеки для України. Глава держави сказав, від якого Київ розраховує отримати захист від повторної російської агресії.

Про очікування на гарантії безпеки від союзників президент Зеленський сказав, виступаючи на церемонії відкриття нової будівлі посольства України в Анкарі, передає 24 Канал із посиланням на Anadolu Ajansı.

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Що сказав Зеленський

Глава держави нагоолсив, що розраховує на отримання гарантій безпеки від США, ЄС, Туреччини і всієї Європи.

Якщо Туреччина зможе надати Україні необхідні гарантії безпеки, ми хотіли б, щоб Туреччина також була залучена до цього процесу,

– сказав він.

Також Зеленський зауважив, що Україна ніколи не піде на компроміс щодо своєї територіальної цілісності чи суверенітету.

Ми ніколи і ні за яких обставин не визнаємо наші тимчасово окуповані території частиною Росії. Вони є частиною України,

– заявив президент.

Глава держави підтвердив прагнення України повернути окуповані території дипломатичним шляхом, наголосивши, що не хоче втрачати людей. Він додав, що ці питання також будуть обговорюватися під час його зустрічі з президентом Ердоганом.