Зеленський очікує на підписання безпекових договорів зі ще 9 країнами
Україна готується підписати безпекові угоди ще з дев'ятьма країнами. На сьогоднішній день таких договорів вже 23.
Про це заявив український гарант Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві 15 липня, інформує 24 Канал.
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Очікується підписання безпекових угод з ще 9 країнами
Президент Зеленський зазначив, що до Вільнюської декларації G7 про "гарантії безпеки" для України доєдналися загалом 32 країни.
Це 32 країни, з якими ми підписали, або в процесі й підпишемо, двосторонні договори щодо гарантій безпеки. 23 країни вже мають з Україною відповідні договори, там усе – від грошей до зброї, від гуманітарки до відновлення,
– розповів президент.
За його словами, приблизна сума цих договорів складає 38 мільярдів доларів. Він вважає, що "це потужний результат".Нагадаємо, президент також окреслив основні здобутки України за останні пів року. Він вказав такі пункти:
- ухвалення допомоги для України від США;
- гарантії безпеки, до яких доєдналися багато країн;
- рішення щодо російських активів;
- відкриття перемовин про членство України в ЄС;
- саміт НАТО – найпотужніший з точку зору результатів, він дуже посилив нашу ППО.
- Саміт миру зі 101 учасником;
- конференція в Берліні з відбудови.