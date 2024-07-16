Зеленський очікує на підписання безпекових договорів зі ще 9 країнами

Україна готується підписати безпекові угоди ще з дев'ятьма країнами. На сьогоднішній день таких договорів вже 23.

Про це заявив український гарант Володимир Зеленський під час пресконференції у Києві 15 липня, інформує 24 Канал.

Дивіться також Запрошення в НАТО Україна отримає швидко, як тільки закінчиться війна, – Зеленський

Очікується підписання безпекових угод з ще 9 країнами

Президент Зеленський зазначив, що до Вільнюської декларації G7 про "гарантії безпеки" для України доєдналися загалом 32 країни.

Це 32 країни, з якими ми підписали, або в процесі й підпишемо, двосторонні договори щодо гарантій безпеки. 23 країни вже мають з Україною відповідні договори, там усе – від грошей до зброї, від гуманітарки до відновлення,

– розповів президент.

За його словами, приблизна сума цих договорів складає 38 мільярдів доларів. Він вважає, що "це потужний результат".