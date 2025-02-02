Зло не зупинять слова чи папери: Зеленський назвав обов'язкові умови миру в Україні
- Володимир Зеленський наголосив на необхідності реальних гарантій безпеки для України, зокрема ППО та достатньої кількості ракет, для зупинення агресора.
- Зеленський підкреслив важливість систем Patriot та Iris-T, а також інвестицій у розвиток дронів і виробництво зброї в Україні.
Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні реальні гарантії безпеки для того, щоб зупинити агресора. Однією з головних умов є ППО та достатня кількість ракет.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.
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Що потрібно Україні задля досягнення миру
Володимир Зеленський зазначив, що 2 лютого у Полтаві завершили рятувальні роботи після російської атаки. Внаслідок удару загинули 14 людей, постраждали 20 і повністю зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки.
Саме тому для України і для реального миру потрібні гарантії – гарантії, що таке зло буде зупинено. Надійно. Не просто якимись словами чи кількома паперами, а тим, що здатне буде гарантувати відсутність російського терору. ППО і достатня кількість протиракет – це обов'язкова умова наближення миру,
– сказав Зеленський.
Він також підкреслив, що Україні необхідні системи Patriot та Iris-T, а також інвестиції в розвиток дронів і виробництво зброї всередині країни. За словами Зеленського, це захист життів людей і безпосередньо захист ідеї, що мир – можливий.
До слова, раніше український лідер наголосив, членство в НАТО є "найдешевшою" гарантією безпеки для союзників. Також президент переконаний, що це б зміцнило Трампа в геополітичному плані.
Окрім того, Зеленський додав, що українська армія, яка налічує понад 800 тисяч військовослужбовців, стала б "бонусом" для НАТО.