Згадки щодо "гарантій безпеки України" з’явилися у 10 пункті, – Зеленский про угоду зі США

Зеленський заявив, що прагнув, аби гарантії безпеки були включені в угоду про корисні копалини зі США і їх згадка з'явилася у 10 пункті документу. Він зазначив, що успіх угоди залежатиме від президента США Трампа.

Зеленський вважає, що успіх угоди значним чином залежатиме від його розмови з Трампом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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В угоді зі США згадані гарантії безпеки

В рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилось хоча б речення "гарантії безпеки України" і те що мене брифінгували урядовці – це з'явилось в 10 пункті. Важливо, що це є. Я це почитаю і угоду урядовці пропонують підписувати міністрам,

– сказав президент України.

Прем'єр-міністр України Шмигаль зазначив, що угода про рідкісноземи напряму прив'язана до гарантій безпеки.

"Ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і підписання у відриві від гарантій безпеки України", – додав він.

Зеленський додав, що ця рамкова угода ратифікації парламентом не потребує. У ніж також немає положень про фонд у 500 мільярдів доларів та повну власність США.

Там нема усіх гарантій безпеки, які хотіла бачити Україна, але я хотів, щоб там про гарантії було хоча б речення, і воно в рамковій угоді є, пункт 10, здається,

– сказав Зеленський.

Київ та Вашингтон розроблять окрему детальну угоду про фонд, яка потребуватиме ратифікації, додав президент.