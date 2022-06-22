Гарантоване влучання у ворога: чим вражає високоточна система APKWS, яку отримає Україна

Звичайна некерована ракета Hydra 70 завдяки системі APKWS перетворюється у надзвичайно точний реактивний боєприпас із лазерним наведенням. Вона може ліквідовувати живу силу противника, автомобілі та легкі броньовані цілі на полі бою.

Однак випробування засвідчили, що страждатимуть від них навіть танки. Усе завдяки точності, яку створили американські інженери.

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Що відомо про систему APKWS

Ця система називається APKWS. Це невеликий блок управління, який перетворює будь-яку некеровану 70-міліметрову ракету в хірургічно точний снаряд. Для інтеграції достатньо вставити блок між бойовою частиною ракети та її двигуном.



Ракета з системою APKWS / Скриншот з відео 24 каналу

США користувалися такими в Афганістані, а тепер Україна випробує їх в боротьбі з росіянами. Америка вже погодила передачу Україні готових снарядів, вартістю у майже 23 мільйони доларів. Один такий комплекс, який складається з ракети Hydra та APKWS, коштує 22 тисячі доларів.

Наразі це найдешевший варіант високоточного озброєння у своєму класі. Водночас броньовики та пускові установки російських військових коштують до 3 мільйонів доларів.

APKWS – це відносно нова розробка США й вони не дуже радо діляться нею зі своїми союзниками. За увесь час вони поставили всього 37 тисяч одиниць. Тепер список поповнила й Україна.

Чим вражають ракети з системою APKWS

Довжина цієї ракети майже 2 метри. Попри те, що її вага становить усього 15 кілограмів, вона дуже швидка – долає тисячу метрів на секунду. Завдяки лазерному наведенню ефективна дальність використання від 1,5 до 12 кілометрів.

У таких модифікованих високоточних ракет доволі цікавий механізм запуску. Як тільки снаряд покидає пускову установку, розправляються 4 крила. На кожному з них – передова оптика наведення на ціль, яка може зафіксувати мішень, щоб гарантовано завдати точного удару.

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Сучасні автоматизовані системи цієї ракети дозволяють їй знаходити не тільки статичні, але й рухомі мішені. Водночас неважливо, де саме перебуває ціль: на відкритій місцевості чи у схованці.

Пошук цілі відбувається вже у повітрі. Доки ракета перебуває в пусковій установці, оптика закрита, тож їй не страшний бруд, вода, пісок та інші фактори, що можуть вплинути на боєздатність всієї системи.

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Водночас її компактні габарити, легка вага й точність ураження дозволяють оснащувати такими ракетами гелікоптери, літаки, бронетранспортери, випускати їх зі звичайних пікапів і навіть користуватися дистанційно.

Однак загалом їх можна використовувати й з будь-якої платформи, що може випускати некеровані ракети діаметром 70 міліметрів. Зокрема, й із дронів.

Якими є переваги системи

США також погодили для України БПЛА Puma, які мають на оснащенні програмне забезпечення, що працює в парі з APKWS.

Результативність APKWS говорить сама за себе. За 5 років випробувань вдалося досягти точності у 93% при запусках з нерухомих та поворотних платформ. Наразі це найточніший і найкращий показник серед ракет такого класу.



Ракети з системою APKWS точно вражають ціль / Скриншот з відео 24 каналу

У 2020 році ці ракети тестували для запусків з наземних платформ, як от пікапів та бронетранспортерів. Дослідження засвідчили неймовірний результат. Виявилося, що ці системи ефективні у боротьбі проти повітряних цілей. Особливо, коли мовиться про безпілотники.

Лазерне наведення APKWS та швидкість у тисячу кілометрів (а це швидше, ніж будь-який дрон чи безпілотник) дозволяють ракеті переслідувати й наздоганяти цілі. Їй навіть не обов'язково влучати в мішень. Вона може підірватися біля БПЛА, що так чи інакше призведе до пошкодження безпілотника.

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На тлі теперішньої війни, коли росіяни ховаються серед будинків цивільного населення й обстрілюють позиції ЗСУ з укриттів, високоточна зброя, яка б'є точково й без шкоди для навколишніх цілей, може зіграти визначну роль у цьому протистоянні.

Оператору навіть не потрібно бачити ціль. Достатньо випустити ракету, а далі вона все зробить сама. Найголовніше – вона завдасть хірургічно точного удару, який гарантує влучання у ворога.