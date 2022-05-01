"Гарний недільний ранок": на Донеччині десантники зі "Стугни" нищать танки ворога

Українські захисники продовжують завдавати російському ворогу нищівних втрат. Зокрема, за ранок 1 травня вони знищили вже купу ворожої техніки.

Один із нищівних ударів по російському танку було завдано на Донеччині. Відповідне відео опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України.

До теми 23 500 окупантів та багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога

ЗСУ продовжує нищити танки Росії з ПТРК "Стугна-П"

Так, українські десантники за допомогою вітчизняного протитанкового комплексу "Стугна-П" без перерви на вихідні нищать російські танки.

Гарний недільний ранок! #єТАНЧИК На Донеччині десантники з ПТРК "Стугна-П" нищать російські танки без вихідних! Переможемо!

– підписали відео в Генштабі.

Красивий, а головне, влучний удар завдали наші герої із 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. З такими захисниками наша перемога вже зовсім близько!

Як десантники зі "Стугни" нищать ворожу техніку: дивіться відео

Втрати ворога за добу: коротко

Українські воїни вправно володіють не лише вітчизняними ПЗРК, а й успішно впоралися з роботою зі "Стінгерами". Зокрема, ворог залишився без ще двох штурмовиків Су-25 саме завдяки вдалій роботі з цими переносними ракетними комплексами, які нам надають партнери.

Масштабним наступом у зоні ООС росіяни успішно досягають лише однієї цілі – ліквідації свого особового складу та техніки.

На Луганському напрямку ситуація аналогічна – ЗСУ розбили ворога та традиційно залишили від його техніки лише купу обгорілого металобрухту.

На Харківському напрямку успіх окупантам також може лише снитися. Пункт управління, танки, особовий склад – і це ще не все, чого українські захисники позбавили ворога.

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