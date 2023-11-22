Гаряче привітали окупантів: у СтратКомі прокоментували ураження ворожої 810 бригади

Українські захисники помстилися російським окупантам за удар по нашій 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. У СтратКомі ЗСУ прокоментували удар й наголосили, що у такий спосіб вирішили "привітати" росіян.

Влучне ураження 810 бригади морської піхоти окупантів відбулося 19 листопада у Донецькій області. У цей день росіяни відзначали день ракетних військ і артилерії.

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У ЗСУ прокоментували успішне ураження

Днями Сили оборони України успішно нанесли вогневе ураження по скупченню російських окупантів зі складу 810 бригади морської піхоти. Як повідомляли у мережі кремлівські пропагандисти, в момент удару загарбники зібралися для відзначення так званого дня російського артилериста.

Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і гаряче привітали їх!

– прокоментували удар у СтратКомі ЗСУ.

Наразі точні втрати ворога уточнюються. Втім, російські пропагандисти стверджують, що унаслідок удару загинуло кілька десятків окупантів. Ще близько 100 осіб – отримали тяжкі поранення.

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