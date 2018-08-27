Гастрономічне мистецтво: в Італії кондитер створює неперевершені десерти

Італійський кондитер Матео Стуччі створює справжні мистецькі шедеври із солодощів, які навіть їсти шкода.

Чоловік поєднує випічку з мініатюрами людей.

Читайте також: Фестиваль Burning Man 2018: 5 цікавих фактів про подію в пустелі

Кондитер переконаний, що естетика їжі настільки ж важлива, як і її смак. Тому для кожного кулінарного витвору обирає цікаву життєву ситуацію. Наприклад, з вафель робить будиночки з балконами, шоколадний торт перетворює на волейбольне поле, а пончики – на дитячі гойдалки.

Незвичний підхід до випічки зробив кондитера популярним не тільки в Італії, а й в інших країнах. На Instagram Матео Стуччі підписались майже 150 тисяч людей.

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 31 Лип 2018 р. о 1:21 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 23 Лип 2018 р. о 11:58 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 16 Лип 2018 р. о 11:55 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 2 Лип 2018 р. о 11:54 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 25 Чер 2018 р. о 11:54 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 7 Тра 2018 р. о 11:50 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 23 Кві 2018 р. о 11:54 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 9 Кві 2018 р. о 11:56 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 20 Бер 2018 р. о 12:57 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 13 Бер 2018 р. о 12:55 PDT

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 13 Лис 2017 р. о 11:55 PST

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 6 Лис 2017 р. о 11:56 PST

Допис, поширений Matteo Stucchi (@idolcidigulliver) 31 Жов 2017 р. о 12:55 PDT