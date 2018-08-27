Гастрономічне мистецтво: в Італії кондитер створює неперевершені десерти
Італійський кондитер Матео Стуччі створює справжні мистецькі шедеври із солодощів, які навіть їсти шкода.
Чоловік поєднує випічку з мініатюрами людей.
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Кондитер переконаний, що естетика їжі настільки ж важлива, як і її смак. Тому для кожного кулінарного витвору обирає цікаву життєву ситуацію. Наприклад, з вафель робить будиночки з балконами, шоколадний торт перетворює на волейбольне поле, а пончики – на дитячі гойдалки.
Незвичний підхід до випічки зробив кондитера популярним не тільки в Італії, а й в інших країнах. На Instagram Матео Стуччі підписались майже 150 тисяч людей.
Джерело: 24 канал
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