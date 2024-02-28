Можуть приймати вказівки від БпЛА: Нідерланди замовили для України новітні САУ DITA

Міністерство оборони Нідерландів замовило для ЗСУ виробництво дев’яти новітніх самохідних артустановок DITA калібру 155-мм. Перша презентація таких гаубиць відбулася у 2021 році.

Гаубиці DITA є частиною великого голландського замовлення для України, її поставлять два виробники зброї в Чехії. Однак Міноборони Нідерландів наразі не розкриває деталей по цьому замовленню, зокрема вартість чи строки виробництва.

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Що відомо про ці установки

Нідерланди замовили новітню та сучасну САУ, перша презентація якої відбулась лише на початку 2021 року, під час оборонної виставки IDEX-2021. Ця вогнева система здатна вражати цілі за десятки кілометрів.

Виробником DITA є чеська оборонна приватна компанія Excalibur Army. До цього моменту не було публічних даних про те, що хтось ще замовляв цю САУ, тому, ймовірно, ЗСУ будуть першими користувачами цієї артустановки.

Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили дев'ять таких гаубиць для України,

– йдеться у повідомлення міністерства.

Установка має високий рівень автоматизації, за якого чисельність екіпажу складає всього 2 особи. Система управління вогнем дозволяє приймати цілевказівку від розвідувальних БпЛА та має опцію вибору типу боєприпасу для ураження різних видів цілей.

Раніше Нідерланди також замовили в Чехії 100 зенітних установок МР-2, а разом зі США і Данією – модернізацію 100 бойових танків Т-72.

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