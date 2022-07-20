Ніхто Луганську область не здавав, важливо виграти війну, – Гайдай

російські окупанти тимчасово контролюють значну частину Луганщини. Однак Україна обов'язково поверне не тільки Луганську область, а й інші окуповані території.

Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, існує ймовірність, що українській армії, хоч і з боями, але доведеться залишити 1 чи 2 населених пункти.

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Гайдай наголосив, що це не потрібно сприймати як трагедію.

Не треба одразу виривати волосся на голові й казати, що Луганщину здали. Ніхто Луганську область не здавав,

– зазначив очільник Луганської ОВА.

За його словами, найважливіше – це перемога над росіянами.

"Для нас важливий кінцевий результат – виграти війну проти росії, – сказав Гайдай.

Важлива умова перемоги

Як зазначив голова Луганської ОВА, для України важлива перемога тільки за умови, що вдасться повернути всі українські землі, які захопили російські загарбники.

Ми не говоримо про якусь частину, 1 населений пункт чи 10. Ми повинні повернути всю Луганщину, всі території України, які тимчасово окуповані росією,

– сказав Гайдай.

Він додав, що не має сумніву у тому, що Збройні Сили України впораються із цим завданням.

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