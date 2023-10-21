Під удар у Газі потрапила школа, де ховалися палестинці, – NBC News
Джерело:NBC News
У Секторі Гази вдарили по школі Ахмеда Абдельазіза в південному місті Хан-Юніс. Внаслідок вибуху є загиблі та постраждалі.
Попередньо, у школі ховалися палестинці. Хто саме завдав удару – наразі з’ясовують.
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Під удар у Газі потрапила школа
Вибух стався у школі Ахмеда Абдельазіза в південному місті Хан-Юніс. За попередніми даними, там загинули щонайменше п'ятеро осіб і десятки отримали поранення. Коридори школи заповнили діти, що плачуть.
Зазначається, що постраждала школа перебуває у віданні агенції ООН у справах допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР).
Поки що Армія оборони Ізраїлю не відповіла на прохання журналістів прокоментувати вибух.
Кадр після вибуху у школі Гази / Скриншот з відео
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