Під удар у Газі потрапила школа, де ховалися палестинці, – NBC News

У Секторі Гази вдарили по школі Ахмеда Абдельазіза в південному місті Хан-Юніс. Внаслідок вибуху є загиблі та постраждалі.

Попередньо, у школі ховалися палестинці. Хто саме завдав удару – наразі з’ясовують.

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Під удар у Газі потрапила школа

Вибух стався у школі Ахмеда Абдельазіза в південному місті Хан-Юніс. За попередніми даними, там загинули щонайменше п'ятеро осіб і десятки отримали поранення. Коридори школи заповнили діти, що плачуть.

Зазначається, що постраждала школа перебуває у віданні агенції ООН у справах допомоги палестинським біженцям та організації робіт (БАПОР).

Поки що Армія оборони Ізраїлю не відповіла на прохання журналістів прокоментувати вибух.



Кадр після вибуху у школі Гази / Скриншот з відео

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