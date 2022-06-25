"Газові вишки – це початок": у Криму партизани лякають окупантів контрнаступом ЗСУ

На території тимчасово окупованого Криму поширюють постери з зображенням Керченського мосту та написом "Газові вишки – це лише початок".

У Криму з'явились "попередження" окупантам

Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. Схоже, що в Криму уже сформувався партизанський рух.

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В окупованому Криму активно поширюють саморобні постери у додаток до листівок із цитатами Президента України Володимира Зеленського та наголошенням, що Крим – це Україна, про які ми писали минулого тижня,

– йдеться у повідомленні.

Також з'явились зображення незаконного Керченського мосту з написом "Газові вишки – це лише початок" і повідомлення окупантам, що кримчани очікують на контрнаступ ЗСУ.

Найбільше таких плакатів помічено в містах Алушта, Сімферополь і Керч.

Схоже, що у Криму просинаються партизани / Фото телеграм-канали

Росія захопила обидві бурові установки ще у 2014 році. Вежі залишалися на Одеському родовищі, яке розташоване ближче до материкової частини України, ніж до окупованого Криму. Тому в грудні 2015 року Росія відвела їх ближче до півострова. Бурову установку почали називати "вишками Бойка" через скандал з ексміністром енергетики Юрієм Бойком. Україна переплатила за них 400 мільйонів доларів.

Ймовірний удар по "вишках Бойка": коротко про головне

Злочинна влада тимчасово окупованого Росією Криму 20 червня повідомила про удар по бурових установках "Чорноморнафтогазу".

Псевдоголова окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що там проводили рятувальну операцію, бо в момент удару на установках начебто перебували 110 людей. У російських ЗМІ повідомили, що не всім вдалося врятуватися.

Заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках Андрій Риженко підтвердив 24 каналу, що ЗСУ й справді завдали удару по "вишках Бойка".

Він зауважив, що там могли застосувати ракетну зброю та авіацію. Вежі мають серйозне пошкодження, однак потрібно дочекатися офіційних даних від командування ЗСУ.

До теми – що відомо про "вишки Бойка", по яких, ймовірно, вдарили ЗСУ: дивіться відео