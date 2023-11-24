Black Hawk для України: чехи й словаки зібрали понад 400 тисяч євро на купівлю гелікоптера

У Чехії та Словаччині пройшов збір коштів на військову допомогу Україні від небайдужих громадян. Так, за один тиждень вдалося зібрати більш ніж 400 тисяч євро.

Про це розповіли організатори ініціативи Darek pro Putina (Подарунок для Путіна – 24 Канал) у соцмережі X, раніше відомій як твітер. Тепер зібрані кошти спрямують на купівлю гелікоптера для української армії, передає 24 Канал.

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Чехи й словаки зібрали на Black Hawk для України

Організатори ініціативи Dárek pro Putina 16 листопада оголосили про початок кампанії збору коштів, спрямованої на закупівлю універсального американського вертольота UH-60 Black Hawk для України. Ціль полягає в тому, щоб зібрати суму в розмірі 4 291 766 євро, яка дозволить придбати один із дефіцитних гелікоптерів Black Hawk у Європі, які наразі перебувають у приватній власності.

Зрештою протягом одного тижня чехам і словакам вдалося зібрати понад 400 тисяч євро. Однак на цій меті в ініціативі зупиняться не збираються. Організатори також подякували всім, хто долучився до збору коштів.

Що відомо про гелікоптер Black Hawk Sikorsky UH-60 Black Hawk був розроблений американською компанією Sikorsky Aircraft в середині 1970-х років. Заснована в США українським авіаконструктором Ігорем Сікорським на початку 20 століття, компанія має довгу історію авіаційних інновацій.

У 1979 році UH-60 Black Hawk був офіційно прийнятий на озброєння армії США. Наразі його активно використовують як у Сполучених Штатах, так і у Європі, але у приватних цілях.

Призначений для різноманітних цілей, гелікоптер Black Hawk в основному використовується для транспортування персоналу та різноманітних військових вантажів. Він також відіграє вирішальну роль в евакуації поранених і транспортуванні великогабаритних вантажів.

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