Новітній російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор": чим його можна збити і як ЗСУ дивують окупантів

За півтора місяця російсько-української війни цю найновішу та найдосконалішу техніку окупантів не збивали хіба що банкою помідорів.

Російські гелікоптери Ка-52 "Алігатор" – потужна бойова техніка, за допомогою якої рашисти наробили немало горя українцям. Однак воїни Збройних Сил України навчились збивати цей гвинтокрил не лише з засобів протиповітряної оборони, але й протитанковими ракетами "Корсар", "Стугна" і навіть зі стрілецької зброї (кулеметів).

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Що відомо про КА-52 "Алігатор"

Ка-52 "Алігатор" має дуже серйозне озброєння. Наприклад, на крилах можуть бути розміщені чотири рухомих гарматних установки калібру 30 міліметрів та боєкомплектом 460 пострілів, блоки некерованих авіаційних ракет (калібр 122 та 80 міліметрів), а також протитанковий ракетний комплекс "Штурм-ВУ", з лазерною головкою самонаведення та некерованими авіаційними ракетами класу "повітря – земля".

Ка-52 знизу / Фото Wikipedia

Корпус кабіни гвинтокрила, за твердженням розробників, броньований. А ніс, за який Ка-52 отримав назву "Алігатор", виготовлений із тонких радіолокаційно невидимих матеріалів, тому його погано "бачать" радари.

Вертоліт оснащений "тепловими пастками", які відстрілюються автоматично при наближенні протиповітряних ракет противника. Втім, не завжди вони допомагають "обманути" українське ППО, яке працює кількома видами зброї одночасно.

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Як українці знищують російських "Алігаторів"

Українські Збройні сили збивають "Алігатори" регулярно. Так, в перших числах квітня бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збили вертоліт Ка-52 з ПТРК "Стугна-П". А російські пропагандисти показали у сюжеті RT, що корпус гвинтокрила можна підбити навіть з кулемета. Зокрема, йшлося про те, що з українського кулемета було підбито два двигуни, а також начебто "броньована" кабіна та ніс гвинтокрила, повідомляють на Defense Express.

Пропагандисти показали вражений Ка-52 / Скриншот з відео RT:

Цікаві факти

Розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" став на озброєння рашистської армії у 2008 році, тож на сьогодні – це найсучасніша модель військового гвинтокрила. По суті це модернізований варіант одномісного Ка-50, який почав експлуатуватися в 1995 році. Також існує варіант корабельного базування Ка-52.

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На початок агресії Росії в Україну на озброєнні рашистів було 127 Ка-52, зараз – десь наполовину менше.у цю вартість не входять боєприпаси та наземне обладнання, запчастини та інше приладдя.