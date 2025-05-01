У Росії гелікоптер впав на території хімічного підприємства: з'явилися перші кадри

Російський гелікоптер розбився у районі селища Наришкіно (Урицький район) вдень 23 травня. Очевидці повідомили про вибухи та пожежу на місці падіння.

Відомо, що є загиблі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що спричинило падіння гелікоптера

У російських ЗМІ зазначають, що внаслідок аварії загинули двоє людей. Попередньо – пілот та бортмеханік.

Гелікоптер Мі-8 летів у бік Смоленської області, на аеродром базування у Вяземському районі. Повідомляють, що він розбився внаслідок відмови двигуна близько 14:00.

Момент падіння гелікоптера: дивіться відео очевидців події

Російські ЗМІ пишуть, що гелікоптер впав на території занедбаного хімічного підприємства на околиці селища Наришкіне.

Над місцем падіння здійнявся дим: дивіться відео очевидців

Мі-8 перед падінням розвернуло на 180 градусів. Він димів ще у повітрі.

До слова, раніше росіяни бідкалися через втрату гелікоптера Мі-28. Коли саме впав гелікоптер, де саме та скільки пасажирів загинуло, пропагандисти не казали. Лише написали: "Земля небом, воїни!".