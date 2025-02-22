Одна з них сподобається Путіну: Генасамблея ООН розгляне дві резолюції щодо війни в Україні

24 лютого 2025 року виповниться три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Генасамблея ООН готується традиційно проголосити резолюцію з цієї події. США вперше не хочуть визнавати Кремль агресором.

Адміністрація США просила Україну пом'якшити текст резолюції ООН до 3-річниці з початку повномасштабного вторгнення. Американці хотіли, аби у документі не лунало засудження Росії. Втім, Київ відмовився. З огляду на це, Генасамблея ООН розгляне 24 лютого щонайменше два проєкти резолюції — колективний та американський, передає 24 Канал із посиланням на Associated Press.

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Що відомо

За інформацією Укрінформу, авторами колективного проєкту стали 58 країн. Серед них – усі члени ЄС, зокрема Угорщина і Словаччина, переважна більшість європейських держав, включно з Великою Британією, Молдовою, Грузією, Боснією і Герцеговиною, Чорногорією, а також Канада, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія, Ліберія, Мікронезія, Маршаллові острови, Палау та тощо.

Вони закликають Росію "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Водночас AP пише, що Сполучені Штати запропонували свій проєкт резолюції ООН. Короткий документ визнає "трагічну загибель людей під час російсько-українського конфлікту" і "закликає якнайшвидше припинити конфлікт та надалі впроваджувати міцний мир між Україною та Росією".

Посол Росії в ООН Василь Небензя вже заявив журналістам, що резолюція США є "хорошим кроком". Відомо, що країна-агресорка цинічно запропонувала поправку, щоб останній рядок резолюції США звучав так: "закликає якнайшвидше припинити конфлікт, зокрема шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до тривалого миру між Україною та Росією".