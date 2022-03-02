Припинити війну і вивести війська: Генасамблея ООН проголосувала за історичне рішення

Генасамблея ООН 2 березня схвалила резолюцію з вимогою до Росії припинити війну в Україні та вивести війська. "За" проголосувала 141 держава.

Проти – лише 5, повідомляє 24 канал. Мовиться про Росію, Білорусь, Сирію, КНДР та Еритрею (африканська держава).

Зауважте Працюємо над ініціативою з притягнення до відповідальності Росії за агресію, – Кулеба

Утрималися 35 держав. Серед них – Китай, Індія, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, ПАР.



Як голосували країни / Скриншот 24 каналу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив раніше, що "ця резолюція буде набагато крутіша, аніж щось, що ми мали до цього".

Пріоритетні позиції щодо резолюції

Визнання того факту, що Росія вчинила агресію проти України.

Вимога до Росії припинити вогонь.

Вимога до країни-окупантки вивести свої війська з території України у її міжнародно визнаних кордонах.

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