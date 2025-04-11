Для операторки БпЛА провели гендер-паті на фронті

На передовій військові знаходять час для радісних моментів. Адже серед жахів війни так хочеться вірити, що існують добро та щастя.

Одна з таких приємних і ніжних подій сталася в бригаді "Хижак" при Департаменті патрульної поліції. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення воїнів.

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Гендер-паті посеред війни

У бригаді "Хижак" служить пані Алла. На передовій вона – аеророзвідниця, а в цивільному житті – мати п'ятьох дітей. А тепер військова буде ще й бабусею.

Одного дня Аллі надіслали радісну вість з тилу. Вона отримала від дітей особливий подарунок – балон з кольоровим димом. Завдяки йому аеророзвідниця дізналася стать їхньої майбутньої дитини.

Разом із побратимами Алла розпилила дим і дізналася, що в неї буде онука.

Я дуже щаслива! Нехай цю новину знає весь світ. А коли онучка підросте – покажу їй ці кадри,

– радіє військова.

Для пані Алли провели гендер-паті просто неба: дивіться відео

У бригаді зазначили, що на війні "Хижаки" тримають стрій заради майбутнього українських дітей та онуків.

Гендер-паті – це вечірка, де майбутні батьки оголошують чи дізнаються про стать своєї дитини. Найчастіше це відбувається за допомогою рожевого чи блакитного (залежно від того, хто має народитися) кольору.

Зв'язок із родиною дуже важливий для військових, адже це дає їм сили боротися далі. Так нещодавно організації REPOWER, що займається відновленням ментального здоров’я бойових медиків, дала змогу батькові-воїну провести кілька годин із донечкою.