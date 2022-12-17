Генерал Ходжес сказав, чи можливий новий наступ Росії в лютому
Джерело:Бен Ходжес
Бен Ходжес заявив, що дуже сумнівається в тому, що росіяни зможуть зібрати сили для того, щоб знову напасти на Україну. Зокрема, мовиться про час до лютого 2023 року.
Ходжес відповів користувачу у твітері, який навів тези Залужного. По суті, колишній командувач Армії США в Європі не зовсім погодився з позицією Головнокомандувача ЗСУ, який не сумнівається в тому, що Кремль знову піде на Київ.
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Що думає Ходжес про ймовірний напад росіян
Я сумніваюся, що Росія може зібрати сили такого розміру за цей час, принаймні, не дуже якісні,
– заявив Бен Ходжес.
Також він припустив, що остання мобілізація була провальною. За даними генерала, перебільшення потенціалу нових наступальних операцій Росії грає на руку тим, хто шукає причини, щоб відмовитися від подальшої підтримки України.
Новий ймовірний напад росіян: коротко
- 15 грудня Валерій Залужний розповів, що Росія готує 200 тисяч солдатів. Головнокомандувач ЗСУ сказав, що він не сумнівається в тому, що вони знову підуть на Київ.
- Володимир Зеленський пояснив, що Москва не відмовлялась від проєкту захоплення України. Ба більше, за словами президента, ми можемо зрозуміти їхнє бажання помститися, бажання напасти на нашу країну, окупувати нашу територію. Проте питання в тому, чи здатна на це Росія.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Кремль сподівається відновити спроможності для великого наступу вже до кінця січня – лютого 2023 року. Проте наша держава робитиме все, щоб цьому завадити.