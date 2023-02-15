Постачальник "Лад" та надія матерів десантників: завдяки кому ВДВ Росії були знищені в Україні

Так історично склалося, що під час будь-якої війни кожна з її учасниць створює героїв та поширює інформацію про їх подвиги. Зрозуміло, що російсько-український конфлікт не став виключенням. Однак якщо нашому командуванню не треба вигадувати небилиць, адже наші захисники здійснюють безліч героїчних вчинків щодня, то росіяни подібним похизуватися не можуть.

Натомість справжніми російськими "героями" є такі, як генерал-лейтенант Анатолій Концевой, який командував підрозділами російської еліти під час вторгнення на Київщину. Завдяки Концевому загинули майже 20 тисяч окупантів.

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За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, Кремлю доводиться героїзувати учасників так званої "СВО" для підтримки масової істерії у Росії, однак роблять вони це вкрай недолуго та незграбно. Інформацію щодо загибелі кожного "Ваньки" в українських степах пропагандисти подають лише у контексті "у повному оточенні вбив ножем 90 найманців НАТО та знищив танк, запхавши йому у дуло ногу".

Москва створює героїв із відпущених із колоній вбивць та педофілів, наркоманів та алкоголіків, але при цьому забуває про багатьох людей, чий вклад у "покращення" життя на болотах насправді можна вважати вкрай суттєвим.

Яка війна, такі й герої

Працівники російських псевдоЗМІ постійно розповідають своєму населенню про те, як "мобілізовані пачками знищують Abrams" чи про покращення економічної ситуації у країні завдяки вдовам, які несподівано розбагатіли через отримання гробових виплат, але ніколи не вказують людей, через яких десятки тисяч дружин та матерів отримали собі нові "Лади", хоча саме ці особи і є у певній мірі двигуном російської економіки.

Йдеться в першу чергу про генералів, які щодня бездумно відправляють російських солдатів на смерть, надаючи цілим родинам можливість розрахуватися з кредитами та поїсти щі з м'ясом. Ці люди не просто роками забезпечували свої родини, розкрадаючи армію, але й дали простим жінкам з глибинки надію хоч побачити справжню шубу. При цьому, що найцінніше, у Росії як у "країні можливостей" такі командувачі є не тільки у звичайних мотопіхотних підрозділах, але й у загонах спеціального призначення. Наприклад, у повітрянодесантних військах ЗС Росії є "чудовий" заступник командувача Анатолій Концевий.



Генерал-лейтенант Концевой – постачальник "гарматного м'яса" на передову / Фото росЗМІ

Саме завдяки йому половина родин десантників отримала нові машини, але у Кремлі про таке економічне диво чомусь мовчать, віддаючи перевагу героїзації якихось кадировців чи вагнерівців. Здавалося б, яка країна, такі й герої, але про тих, хто займався плануванням повномасштабної війни проти України, хто відправляв солдатів у лобові атаки, має знати кожна осиротіла російська дитина. Генерал-лейтенант Концевий доклався до щасливого майбутнього тисяч діточок, матері яких відтепер можуть возити їх у школи на модній машині. Він відповідав за підготовку цілої плеяди російських десантників, керуючи Рязанським вищим повітрянодесантним командним училищем імені Маргелова.

Освоюючи мільйони, які Москва виділяла на підготовку своїх ВДВ, за 5 років роботи, генерал значно зменшив кількість випускників цього вишу, зробив так, аби десантники за кілька років навчання мали досвід водіння спецтехніки на рівні не більше 20 годин, а також впровадив підготовку "дуже потрібних" військам священників. Словом, розвалював реальні можливості еліти російської армії, як тільки міг. То ж цілком зрозуміло, що вже під час повномасштабного вторгнення в Україну саме завдяки Концевому Росія мала достатньо обмежену кількість реально навчених спецпризначенців.

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Один із організаторів масової загибелі вагнерівців у Сирії

Якщо ж оцінювати роботу у сфері постачання гробових родинам російських військових та найманців, можна із впевненістю казати, що долучився до неї генерал-лейтенант ще на етапі війни у Сирії. Він обіймав посаду командира контингенту повітрянодесантних військ, які Путін перекинув для участі у війні на підтримку Асада. Оскільки ж у цій країні кадрові російські загарбники діяли разом із групою "Вагнера", не можна забувати про вклад Концевого у долю родин пригожинських ординців. Так, за даними українських спецслужб, багато в чому завдяки йому американські війська вщент роздовбали дві батальйонно-тактичні групи звільнених із ЗС Росії заднім числом найманців. Тоді, як відомо, представники Пентагону зв'язувалися з міноборони Росії та інформували їх про небезпечне наближення до контрольованого сирійсько-курдськими демократичними силами об'єкту, але завдяки Концевому отримали відповідь "нас там нет". Після цієї феєричної та короткої битви Пригожину довелося виплачувати чималі суми родинам загиблих бойовиків.

Оточував Київ та забезпечив машинами майже 20 тисяч росіянок

Втім, справжня зірка генерал-лейтенанта зійшла саме у 2022 році, коли російські десантники вирушили захоплювати Київ за 3 дні.

Саме Анатолій Концевий командував підрозділами російської еліти, яку Кремль послав на захоплення української столиці.

У підпорядкуванні заступника командира ВДВ були:

38 гвардійська бригада управління повітрянодесантних військ;

76 гвардійська десантно-штурмова дивізія повітрянодесантних військ;

98 гвардійська повітрянодесантна дивізія повітрянодесантних військ;

106 гвардійська повітрянодесантна дивізія повітрянодесантних військ;

31 окрема гвардійська десанто-штурмова бригада повітрянодесантних військ зс рф;

45 окрема бригада спеціального призначення повітрянодесантних військ зс рф;

155 окрема гвардійська бригада морської піхоти морської піхоти;

14 окрема бригада спеціального призначення головного розвідувального управління генерального штабу зс рф;

16 окрема гвардійська бригада спеціального призначення ГРУ.

Загальна кількість особового складу всіх цих підрозділів складалася з 35 тисяч осіб. Вони, згідно з задумом кремлівського фюрера, мали оточити українську столицю та взяти у полон або знищити все військово-політичне керівництво нашої держави.

Однак завдяки мужності Сил оборони України епопея під назвою "Київ за 3 дні" перетворилася для російських десантників у дорогу до пекла, а для їх родин – у стартап до безбідного життя.

Через місяць бойових дій до Білорусі з Київщини повернулися менш ніж 20 тисяч спецпризначенців, а левова частка з них не могла продовжувати службу за станом здоров'я. Саме так Концевий перетворився на справжнього краша для багатьох російських жінок, які через замовчування його вкладу у 40% втрат з боку ВДВ окупантів, могли б ніколи не дізнатися ім'я свого героя.

Втім, оскільки шайка фанерних генералів з міноборони Росії не розкидується справжніми фахівцями, генерал-лейтенанта ніяк не покарали за те, що повітрянодесантні війська вщент провалили свою задачу. Натомість його відправили займатися поповненням та підготовкою військ ВДВ для подальшого закидання позицій українських військ "гарматним м'ясом".