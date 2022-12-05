Генерал Сирський оцінив ймовірність повторного вторгнення росіян з боку Білорусі
5 грудня 2022, 13:32Читать новость на русском
Олександр Сирський повідомив, що від російських загарбників можна чекати всього. Генерал також сказав, чи є загроза спроби нового наступу на Київ.
Відповідну інформацію командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини" 4 грудня, пише 24 канал. Також він пояснив, яка наразі ситуація на тому напрямку.
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Чи можуть росіяни знову напасти з Білорусі
В одну річку двічі не вступають, але ми маємо такого ворога, що від нього можна все, що завгодно очікувати,
– сказав генерал.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ зауважив, що:
- коли почалась повномасштабна війна, то противник на території Білорусі створив потужне наступальне угруповання під виглядом навчань;
- та на даний час такого немає.
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Загроза нападу зі сторони Білорусі: важливі новини
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов наприкінці жовтня повідомив, що загроза нападу з Білорусі низька, але все може швидко змінитись.
- Наприкінці листопада представник Головного управління розвідки Андрій Юсов пояснив, якщо Лукашенко спробує вступити у війну проти України, то це стане самогубством для нього та армії.
- Також Юсов пояснив, що інформаційно-психологічні спеціальні операції зазвичай переслідують одразу декілька цілей: посіяти паніку, нагнітати, дезорієнтувати ЗСУ. Вони вигідні Росії.
- Проте представник розвідки сказав, що говорити про те, що найближчим часом Росія втягне Білорусь у вже наземну операцію не можуть.