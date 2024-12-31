У Москві без зайвого шуму поховали замкомандира інженерних військ Росії: є нюанс у його смерті
Останнім днем для російського генерал-майора, заступника командувача інженерних військ Збройних сил РФ Костянтина Смєшка стало 26 грудня. Його поховали у Москві непублічно та без офіційних заяв про причину смерті.
Причиною смерті рашиста могла стати ракета HIMARS. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на воєнно-політичного оглядача Олександра Коваленка.
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Що відомо про обставити смерті російського генерала
61-річний Смєшко займав низку високих посад у російських військах. Він очолював інженерні війська у Далекосхідному, Східному та Південному військових округах, а з 2017 року був заступником командувача інженерних військ РФ. За роки служби Смєшко отримав понад 10 медалей від керівництва.
Його смерть проаналізував військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він зазначив, що саме в цей час українські спецслужби ГУР, СБУ, СБС та ОСУВ "Таврія" провели успішну операцію з ліквідації трьох офіцерів 4-ї гвардійської військової бази Росії.
Удар із застосуванням HIMARS та ударних дронів припав на керівний склад, зокрема:
- Дмитра Нагорного, капітана, командира 1-го батальйону 135-го мотострілецького полку,
- Григорія Крохмальова, капітана, начальника розвідки цього ж полку,
- Юрія Фоміна, капітана, командира зенітної батареї бази.
Але це так, просто до співпадіння дат ліквідації цих офіцерів і несподіваної смерті Костянтина Смєшка,
– з іронією зазначив Коваленко.
Нагадаємо, у Москві підірвали генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова, начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС Росії. Кіріллов був підозрюваний у воєнних злочинах, зокрема у застосуванні хімічної зброї проти Сил оборони України.