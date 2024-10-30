Російські генерали вимагають мобілізації: яка реакція Путіна

Є інформація, що російські генерали наполягають, щоб Владімір Путін оголосив нову хвилю мобілізації. Насправді мобілізація у Росії не припинялась. Якщо окупаційному війську знадобиться жива сила, вони просто хапатимуть її на вулицях та кидатимуть на фронт.

Однак щоб підготувати таких мобілізованих росіян до того рівня готовності, якого потребує армія Росії для ефективності, потрібен рік. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиціонер, письменник, публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов.

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"Цього року у Путіна нема. Тому у нього немає можливості забезпечити собі прорив на територію України. Відповідно той тиск на окремих напрямках, який ми зараз спостерігаємо – це максимум, на що сьогодні здатен Путін. Він намагається більше встигнути до того моменту, поки у США не відбудуться вибори", – сказав він.

Зараз у Росії відкриваються кримінальні справи проти генералів, які крали ще за часів, коли міноборони очолював Сєргєй Шойгу. Єдиний спосіб цим генералам врятуватися – це закінчення правління Владіміра Путіна.

До слова, російський опозиціонер Геннадій Гудков пояснив, що Владімір Путін не хоче прямо звинувачувати російських генералів у відсутності результатів на війні проти України, тому обрав тактику ставити їх на місце. Для цього кремлівський диктатор застосовує вже перевірений метод – звинувачення генералів у корупції. Це потрібно, щоб генерал не відчував особливої сили, яка може посягнути на необмежену владу Путіна.