Освіта та інновації: Genesis, Мінцифра та МОН провели першу масштабну конференцію для викладачів
Українська кофаундингова IT-компанія Genesis 3 червня провела першу конференцію Innovating Education для представників закладів освіти. Цьогорічна тема – "Взаємодія держави та ІТ-бізнесу".
Подія відбулася за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки у співпраці з Product IT Foundation for Education. Конференція об'єднала понад 1500 освітян, які активно впроваджують цифрові технології в освіту, повідомляє 24 Канал.
Цікаво Без статусу і грошей: чи стане відмова Лісового від наукового ступеня вироком для плагіаторів
Відбулася перша масштабна конференція для викладачів
Під час панельної дискусії спікери обговорили напрями співпраці держави, закладів освіти та продуктового ІТ-бізнесу задля:
- побудови сталого партнерства в освіті,
- економічного зростання України.
Співзасновник і СЕО Genesis Володимир Многолєтній розповів, що Genesis – це українська компанія, 90% співробітників та керівників якої від початку повномасштабного вторгнення залишаються в Україні.
Наше майбутнє, як і майбутнє більшості українських компаній, залежить від якості освіти та рівня випускників наших університетів. Аби конкурувати з найбільшими світовими лідерами, потрібно мати освіту, рівень якої не поступається світовому. Я вдячний державі, яка інвестує багато часу та зусиль у її розвиток, але переконаний, що компанії також мають вкладатися у цей напрям,
– наголосив Многолєтній.
Володимир Многолєтній подякував державі за розвиток освіти / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Варто прочитати В УЦОЯО зробили важливу заяву про завдання, які будуть на НМТ-2023
Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що поки в Україні триває війна, світ не стоїть на місці й активно розвивається. Тож цінність людського капіталу росте в рази.
"Саме тому розробити новий шлях для освіти – наш важливий виклик і завдання. Зараз, разом із командою Міносвіти, ми формуємо цю стратегію. Основний акцент – на впровадженні технологій та інновацій в освіті, цифровізації та дебюрократизації", – зазначив Федоров.
За його словами, це дозволить впровадити сміливіші та швидші зміни, щоб:
- українські діти здобули знання, які відповідають викликам сучасності,
- кожен талановитий українець зміг реалізуватись вдома, в Україні.
Федоров розповів про новий шлях освіти / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Зауважте Гуртожитки деяких вишів передадуть переселенцям: коли сформують список
Під час дискусії учасники конференції також обговорили використання інноваційних технологій в освіті для розвитку студентів та модернізації освітнього процесу.
Будуючи нову стратегію освіти, ми детально вивчаємо кожну деталь. Якщо ми змінюємо мінімально елемент, маємо ефект впливу на мільйони. Вкладаємося в освіту – маємо економічний ефект на всю країну. Наша мета – конкурентоспроможна освіта, яка дасть максимум для кожного українця,
– заявив заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець.
За його словами, у бізнесу та освіти є багато простору для співпраці заради цієї мети.
Відбулася масштабна конференція для освітян / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Читайте також У старших класах українських шкіл можуть викладати один із предметів англійською
У події також взяли участь представники студії онлайн-освіти EdEra та провідних українських ЗВО, зокрема:
- КПІ імені Ігоря Сікорського,
- Національного університету "Києво-Могилянська академія",
- Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
- Київської школи економіки (KSE).
Конференція Innovating Education відбуватиметься щороку та стане майданчиком для обміну досвідом між бізнесом, закладами освіти та державою задля розвитку інноваційної країни, де технології та ІТ-освіта відіграють ключову роль.
Дивіться фото з першої конференції Innovating Education / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал
До теми НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Коротко про Genesis та Product IT Foundation for Education
- Genesis – це українська кофаундингова IT-компанія, яка разом із видатними підприємцями із СЕЕ будує глобальні високотехнологічні бізнеси.
- Вона є одним із найбільших паблішерів неігрових застосунків у світі, які вже завантажили понад 300 мільйонів разів. Щомісяця ними користуються десятки мільйонів людей з усього світу.
- Genesis також є однією з топових технологічних команд у Східній Європі. Зокрема, у 2023 році компанію визнали найкращим роботодавцем України воєнного часу за версією Forbes. Також вона входить у трійку найкращих IT-роботодавців за версією DOU.
- Освіта – одна з пріоритетних сфер Genesis. Окремий департамент Genesis Education створює освітні можливості для українців – Genesis Academy, екосистему для розвитку стартапів та бізнесів СЕЕ регіону та корпоративне навчання для співробітників.
- Команда відділу також розвиває довгострокову співпрацю з закладами освіти та державою у межах напряму Genesis for Universities. За підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства освіти і науки України компанія працює над створенням всеукраїнських освітніх курсів-стажувань для студентів усіх ЗВО.
- Product IT Foundation for Education ("Освітня фундація продуктового IT") – це громадська організація, створена компанією Genesis, представниками фонду Horizon Capital та Київської школи економіки, задля розвитку IT-освіти та впровадження найкращих практик сучасного бізнес-навчання в українську систему академічної освіти.