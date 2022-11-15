Росія перемістила "столицю" окупованої Херсонщини в Генічеськ: у Британії пояснили, що це їй дає

Завдяки Збройним Силам від окупантів не залишилось ні сліду на правому березі Херсонщини та в самому обласному центрі. Після ганебного відведення військ з Херсона Путін вирішив зробити головним містом Генічеськ.

Російська армія зараз намагається закріпитися на лівому берегу Дніпра. У міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що загарбники вирішили зробити "тимчасовою столицею" портове місто Генічеськ на Азовському морі.

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Чому окупанти обрали саме це місто

Ймовірно, всі російські командири ненадовго засядуть в Генічеську та будуть звідти керувати підрозділами, допоки їх не вижене українська армія. Розвідники повідомляють, що саме це місто на Азовському морі ворог обрав не випадково.

Вибір цього району як командного вузла засвідчує те, що російські командувачі занепокоєні, коли вони зміцнюють свою оборону на Півдні України. Місто має хороші можливості для координації дій проти потенційних українських загроз як з Херсона на заході, так і через Мелітополь на північному сході,

– написали в МО Великої Британії.

Окрім того, від Генічеська недалеко до Криму – можна оперативно переправляти підкріплення з півострова. Також "тимчасова столиця", на жаль, поки поза зоною досяжності українських артилерійських систем. За іншого розташування, ЗСУ могли б завдавати значних ушкоджень російським польовим командним пунктам.

Яка ситуація в Херсоні: актуальна інформація

У понеділок, 14 листопада, у звільнений Херсон навідався президент України Володимир Зеленський. Главу нашої держави з радістю та захватом зустрічали місцеві, адже вони очікували коли Україна нарешті прийде та звільнить регіон від російських загарбників упродовж 8 місяців.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що у Херсоні та області уже відновлюють життя та інфраструктурні об'єкти. Зокрема, Укрзалізниця розпочала ремонт пошкоджених залізничних колій. Невдовзі планують запустити потяги до звільненого Півдня нашої держави.

В обласному центрі та загалом регіоні з'являються пункти допомоги та запускаються "публічні точки зв'язку", від яких жителі можуть під'єднуватись до інтернет-мережі. більше читайте у матеріалі 24 каналу.

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