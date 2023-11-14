Загибель помічника Залужного Частякова: у ДБР виокремили основну та робочі версії

Помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув внаслідок вибуху гранати. Наразі правоохоронці розглядають кілька версій, чому саме міг статися інцидент.

Про це в ефірі телемарафону розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян. Вона наголосила, що наразі існує основна і робочі версії загибелі помічника Залужного, передає 24 Канал.

До теми У справі про загибель помічника Залужного допитали понад 10 свідків: хто вони

Які версії трагедії з Частяковим

Сапьян наголосила, що основна версія залишається такою ж, яку правоохоронці оприлюднювали на початку розслідування. Мовиться про нещасний випадок через необережне поводження зі зброєю.

Водночас радниця з комунікацій наголосила, що існує три інші версії, які на сьогодні залишаються абсолютно робочими.

Вони пов'язані з вбивством на замовлення спецслужб Росії, вбивством на підґрунті неприязних стосунків і спроба вбивства службами Росії іншого офіцера апарату Головнокомандувача ЗСУ,

– наголосила вона.

Сапьян також нагадала, що офіцеру апарату помічників Головнокомандувача ЗСУ повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні й збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Зрештою була навіть спроба йому обрати запобіжний захід, але суд, на жаль, не зробив цього.

"Прокуратура і слідчі ДБР не погоджуються з таким рішенням суду і зараз уже подано апеляцію. Хотілося, щоб запобіжний захід, який просила прокуратура, набув законної чинності", – підсумувала радниця з комунікацій ДБР.

Наостанок вона сказала, що у справі Частякова все ще тривають юридичні процедури. Правоохоронці також чекають результати експертиз, адже їх є доволі багато.

Що відомо про трагедію з Частяковим