Без бою здав Куп'янськ росіянам: у Харкові за держзраду судитимуть ексмера міста

Міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора ще у перші дні повномасштабного вторгнення буквально здав місто російським військовим. Тепер його судитимуть за зраду.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця за фактами державної зради. Адже Мацегора відкрито співпрацював з окупантами та сприяв їхнім злочинам на території нашої держави.

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Геннадій Мацегора заочно постане перед судом

Як вдалося з'ясувати слідству, ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України, чинний на той момент Купʼянський міський голова добровільно перейшов на бік російських загарбників.

Відомо, що 27 лютого 2022 року обвинувачений, перебуваючи у Купʼянську, записав відеозвернення з метою створення хибного враження у місцевого населення про турботу окупаційної влади.

Також воно стосувалося запобігання масових протестів, що може спричинити перешкоди діям збройних формувань Росії.

Посадовець усіляко сприяв російським окупантам у Куп'янську, забезпечуючи їх транспортом, житлом, пальним та їжею. Через його дії територія українського Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України,

– йдеться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

Ба більше, у червні 2022 року зрадник підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації під назвою "тимчасова цивільна адміністрація Харківської області". Станом на сьогодні обвинувачений перебуває у розшуку.

Правоохоронцям вдалося з'ясувати, що наразі він знаходиться на території Бєлгородської області Росії. Зрадника судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді міста Харкова. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Детальніше про цю справу

У лютому 2022 року проти Геннадія Мацегори відкрили кримінальне провадження. Міський голова умисно вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.

Вже у липні 2022 року голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що Мацегору заарештували окупанти. За його словами, на той момент колишній мер Куп'янська перебував під вартою у Росії.

. Генадія Мацегору мером міста обрали у 2020 році"Опозиційна платформа – За життя"