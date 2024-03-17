Помер Геннадій Москаль: що відомо про українського політика

Український політик та громадський діяч Геннадій Москаль помер 17 березня 2024 року. Він протягом довгого часу боровся з хворобою, але на 74-му році пішов з життя.

За час своєї кар'єри Геннадій Москаль обіймав чимало посад та запам'ятався українцям своїми яскравими висловлюваннями. Що відомо про політика – повідомляє 24 Канал.

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Геннадій Москаль та його робота в міліції

Геннадій Москаль народився 11 грудня 1950 року на Північній Буковині у селі Задубрівка, Заставнівського району, Чернівецької області у сім'ї службовців. Спочатку він здобув освіту в Чернівецькому технікумі залізничного транспорту, й у 20 років почав працювати на посаді оглядачі вагонів на Львівській залізниці. Потім він був призваний на строкову службу до Збройних сил СРСР.

Після демобілізації Геннадій Москаль почав навчатися у Львівській спеціальній середній школі міліції МВС СРСР, а вже у 1975 році – почав працювати в органах внутрішніх справ. Це стало початком його блискавичної кар'єри й дослужився до звання генерал-лейтенанта міліції.



Геннадій Москаль у званні генерал-лейтенанта / Фото з фейсбуку Геннадія Москаля

Працюючи в органах, Геннадій Москаль продовжував навчатися. Так, він закінчив Київську вищу школу міліції МВС СРСР імені Фелікса Дзержинського (нині це Національна академія внутрішніх справ України), а також здобув освіту в Академії МВС СРСР.

Вже у 1995 його призначили на посаду начальника управління МВС України у Закарпатській області. Цю посаду він обіймав до 1997 року. Згодом його перевели на посаду заступника міністра внутрішніх справ України – начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим.

Що відомо про політичну діяльність Геннадія Москаля

У 2001 Геннадій Москаль став головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Відтак, почалася політична діяльність генерал-лейтенанта. У 2004 році він очолив "Комісію у справах осіб, депортованих за національними ознаками", а також став головою "Міжвідомчої координаційної ради з питань співробітництва з українською діаспорою".

У 2005 Геннадія Москаля призначили на посаду заступника міністра внутрішніх справ. Тоді головою МВС був Микола Білоконь. Геннадій Москаль обіймав посаду заступника до 18 листопада 2005 року й пішов у відставку, коли новим міністром став Юрій Луценко. Щоправда, того ж дня Геннадія Москаля призначили на посаду голови Луганської ОДА.

Наприкінці 2006 року Геннадій Москаль балотувався на позачергових парламентських виборах від партії "Наша Україна – Народна самооборона", але до парламенту не потрапив. Отримати мандат вдалося у 2007 році й тоді Геннадій Москаль отримав посаду першого заступника голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Окрім того, у період з 9 січня 2007 року до 11 квітня 2007 року він працював заступником голови СБУ.

У 2019 році Геннадій Москаль подав у відставку. 11 червня 2019 року його було звільнено з посади голови Закарпатської ОДА.

Геннадій Москаль завжди яскраво висловлював думку

За свою політичну кар'єру Геннадій Москаль завжди яскраво висловлював свої думки, не добираючи слів. Він не зважав на прямі ефіри та телекамери, а називав речі своїми іменами. Особливо яскраво свої лексичні можливості він використовував, коли обіймав посаду голови Луганської ОВА. До прикладу, деякі з висловлювань Москаля: