Командувачем Сухопутних військ ЗСУ став Геннадій Шаповалов: що про нього відомо

Бригадного генерала Геннадія Шаповалова призначили новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Таке рішення ухвалив Володимир Зеленський 19 червня. 24 Канал зібрав деталі біографії нового очільника Сухопутних військ.

Раніше посаду командувача Сухопутних військ обіймав Михайло Драпатий. Наразі він є командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

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Хто такий Геннадій Шаповалов, якого призначили командувати Сухопутними військами

Геннадій Шаповалов народився в Кіровоградській області. Він закінчив декілька вищих навчальних закладів – Інститут танкових військ Харківського державного політехнічного університету, Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України, Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії" та Воєнний коледж армії США.

У Вікіпедії вказано, що Шаповалов пройшов усі щаблі військової служби від командира танкового взводу до командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Був командувачем ОСУВ "Таврія", з квітня 2024 року по лютий 2025 року – командувачем військ оперативного командування "Південь". Надалі вирушив у Вісбаден, щоб координувати безпекову допомогу Україні.

У 2017 році Геннадія Шаповалова нагородили медаллю "За військову службу Україні".