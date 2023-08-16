На концерті у Кобзона – VIP-гість: у Москві помер ексзаступник Шойгу

У Москві помер колишній заступник Сергія Шойгу – Геннадій Жидко. Повідомляють, що він упродовж тривалого часу хворів.

Новину про смерть Жидка повідомили росЗМІ, інформує 24 Канал. Йому було 57 років.

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Мовиться, що Жидко навесні – влітку 2022 року командував окупантами, які вторглися в Україну. Окрім того, він – колишній заступник Сєргєя Шойгу.

Після тривалої хвороби в Москві помер герой Росії, генерал-полковник Геннадій Валерійович Жидко,

– мовиться у повідомленні.

Чим хворів Жидко, наразі невідомо. Що ж, тепер на концерті у Кобзона – VIP-гість.

Журналіст Денис Казанський зауважив, що, вочевидь, Жидко – занадто багато нервувався, тому й не дотягнув до пенсії.

Генерал перебував під санкціями Євросоюзу, Канади, США, Австралії.

На війні міг загинути полковник Ковальов

Українські захисники та захисниці завдають ворогу колосальних втрат. Російські ЗМІ повідомляють, що ЗСУ могли ліквідувати полковника Віктора Ковальова. Відповідні новини почали з'являтися після удару по військовій базі у селі Юр'ївка. Окрім того, було відомо про щонайменше 50 "трьохсотих" окупантів.