Ця війна має всі п'ять ознак геноциду, – юрист розібрав заяву ООН щодо дій Росії в Україні
Міжнародна комісія ООН не знайшла достатньо доказів геноциду в Україні. Це дійсно складно через особливості таких злочинів – їхнім суб'єктом є не конкретна особа, а уряд чи навіть держава.
Юрист Іван Карнаух пояснив 24 Каналу, чому в заяві ООН немає жодної зради.
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"Не йдеться про те, що не відбуваються злочини. Мова про певну кваліфікацію таких злочинів", – констатував Карнаух.
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Так, у комісії наголосили, що знайшли докази воєнних злочинів з ознаками злочинів проти людяності. Однак це ще не геноцид.
Що таке геноцид
Геноцид – це цілеспрямовані дії з метою повного або часткового знищення етнічних чи національних груп. Його правове визначення встановила Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 1948 року.
Геноцид має п'ять ознак:
- вбивство членів національної або етнічної групи;
- заподіяння тяжких тілесних або психічних ушкоджень членам групи (катування);
- навмисне створення членам групи умов, розрахованих на повне чи часткове її знищення (удари по критичній інфраструктурі);
- унеможливлення народжувати дітей усередині групи (зґвалтування, удари по лікарнях);
- примусове переведення дітей з однієї групи в іншу (депортація).
Аналізуючи визначені ознаки геноциду, я, як юрист, можу стверджувати, що ця війна містить всі п'ять ознак геноциду,
– наголосив Карнаух.
У Конвенції чітко зазначено, що кількість жертв взагалі не має значення. Крім того, навіть однієї ознаки геноциду достатньо для його визнання, а депортацію українських дітей на територію Росію уже визнав Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Путіна.
Росія вчиняє геноцид в Україні: основне
- За даними порталу "Діти війни", Росія депортувала близько 744 тисячі українських дітей. Примусове вивезення здійснює компанія "Детям в руки", яку очолює Марія Львова-Бєлова – уповноважена при президенту Росії з прав дитини.
- Вночі проти 6 червня Росія вчинила черговий воєнний злочин – підірвала Каховську ГЕС. Це можна прирівняти до наслідків використання тактичної ядерної зброї 5–10 кілотонн.
- Харківська правозахисна група незабаром планує подати до Міжнародного суду перше юридично обґрунтоване подання – про геноцид у Маріуполі. В окупованому місті росіяни вчиняють страшні звірства.