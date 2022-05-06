Офіс генпрокурора опублікував підозри Шойгу, Наришкіну, Матвієнко та іншим загарбникам

Кожен російський загарбник, причетний до повномасштабного вторгнення в Україну, згодом буде притягнений до відповідальності. Для цього Генеральна прокуратура повідомила про підозри ще низці путінських посіпак.

Зокрема, 5 травня на сайті Офісу генерального прокурора було опубліковано повідомлення про підозри та повістки про виклик на допит 9 високопосадовцям Росії. Йдеться про осіб, які очолюють російські державні структури. Передусім їм інкримінується стаття про публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території і державного кордону України.

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Хто отримав повідомлення про підозру

Офіс генерального прокурора 5 травня оприлюднив підозри, зокрема, таким російським чиновникам:

міністру оборони Росії Шойгу Сергію Кужугетовичу;

голові Ради Федерації Матвієнко Валентині Іванівні;

керівнику Росгвардії Золотову Віктору Васильовичу;

директору Служби зовнішньої розвідки Росії Наришкіну Сергію Євгеновичу;

спікеру Держдуми Володіну В'ячеславу Вікторовичу;

міністру внутрішніх справ Росії Колокольцеву Володимиру Олександровичу;

представнику президента Росії у Центральному федеральному окрузі Щоголєву Ігорю Олеговичу;

директору ФСБ Бортникову Олександру Васильовичу.

Крім того, Офіс генпрокурора викликав експрезидента Росії Дмитра Медвєдєва. За документом, його чекають для допиту у Києві у період з 16 до 18 травня.

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