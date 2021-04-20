Не тероризм, а політика, – генпрокурор Чехії про вибухи у Врбетице

Вибухи на складах в Вребетіце в 2014 році не кваліфікуються як теракт. Принаймні з правової точки зору їх не характеризують як акт державного тероризму.

Таку заяву у твіттері зробив генпрокурор Чехії Павел Земан. Справа не розглядається як кримінальний злочин у вигляді терористичного акту.

Тим часом Молдова теж проведе розслідування щодо "Петрова" та "Боширова"

Вибух – не акт тероризму

За заявою Земана, вибуху у Врбетице не є тероризмом, оскільки при цьому не було завдано збитків конституційному устрою або обороноздатності Чехії

Він додав, що в чеському кримінальному кодексі немає поняття "державний тероризм".

Це чисто справа політиків, як вони цей інцидент позначать в політичній і медійній сфері,

– заявив генпрокурор.

18 квітня глава Сенату Чехії Мілош Вистрчел заявив, що причетність Росії до вибухів у комплексі Врбетице можна класифікувати як державний тероризм

Раніше Павло Земан заявив, що до вибухів на складі боєприпасів в селі Врбетице в 2014 році причетні ті ж люди, які фігурували в справі отруєння Скрипалів. Через це Петрова і Боширова уряд Чехії оголосив у міжнародний розшук.

Що відомо про вибухи у Врбетице? Боєприпаси на складах у чеському селищі Врбетице вибухнули 16 жовтня та 3 грудня 2014 року. Під час першого вибуху загинули 2 людей.



Збитки сягнули сотні мільйонів крон, а відновлення пошкоджених об'єктів завершили тільки в жовтні 2020 року.

Що відомо про конфлікт Чехії та Росії