Комітет Ради підтримав призначення Костіна на посаду генпрокурора

Президент вніс на розгляд до Верховної ради проєкт постанови про призначення генеральним прокурором Андрія Костіна. З цього питання вже з'явилась відповідь комітету парламенту.

Рішення повідомив нардеп Ярослав Железняк. Раніше ЗМІ повідомляли, що є дві кандидатури на цю посаду.

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Кандидатуру Костіна схвалили

За словами Железняка, правоохоронний комітет Ради провів засідання. Учасники підтримали постанову президента та погодились призначити Костіна на посаду генпрокурора України.

Железняк також повідомив результати голосування. За таке рішення висловились 17 членів комітету. Один нардеп утримався від голосування.

За призначення Костіна збирали підписи

Ще 17 липня на сайті Президента з'явився указ Володимира Зеленського про відсторонення з посади генпрокурора Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова. Пояснив це тим, що в структурах виявилось багато зрадників.

Обов'язки генерального прокурора виконує заступник Венедіктової Олексій Симоненко. Щодо нього також було багато застережень та питань. Він став відомим, коли підписав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.

А депутат Ярослав Юрчишин розповідав, що у Раді почали збирати підписи за призначення генпрокурором нардепа від "Слуги народу" Андрія Костіна. Натомість нардепи анонсували, що призначення очільника СБУ може відкластися.

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Андрій Костін є народним депутатом України, членом фракції "Слуга народу", головою комітету Верховної Ради з питань правової політики. Юрист, закінчив Одеський державний університет імені Мечникова.