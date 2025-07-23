Домовилися працювати разом і не заважати, – Кравченко прокоментував нараду у президента

У президента України відбулася нарада з правоохоронними органами. За словами Кравченка, він особисто готовий допомагати НАБУ та САП, якщо це буде потрібно.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву генпрокурора України Руслана Кравченка під час спілкування з журналістами.

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Що сказав Руслан Кравченко?

Генеральний прокурор запевнив, що учасники наради обговорили все, домовилися працювати разом – кожен по своєму напрямку діяльності.

І ніхто не буде заважати – бо в кожного достатня кількість кримінальних проваджень та роботи й нам нема що ділити – це моя позиція як прокурора,

– сказав він.

Кравченко заявив, що довіряє НАБУ та САП. Якщо їм потрібна буде допомога, то офіс генпрокурора, мовляв, допоможе, але забирати кримінальні справи не буде. "Я особисто зможу допомогти. Я не маю пріоритету щодо вивчення тих матеріалів кримінального провадження, які вже перебувають на активній стадії розслідування", – наголосив він.

Генпрокурор стверджує, що не буде забирати справу Чернишова.

"Це велика відповідальність перед Верховною Радою, перед суспільством, тому я буду з великою відповідальністю ухвалювати те чи інше рішення відповідно до доданих повноважень", – підсумував Кравченко.