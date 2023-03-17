Що буде далі з Путіним після ордеру на арешт: деталі від Офісу генпрокурора

У Міжнародному кримінальному суді 17 березня видали ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна. Відтепер він має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину.

Мовиться про незаконне примусове переміщення українських дітей. Про це розповів генпрокурор Андрій Костін.

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Костін розповів, що в Міжнародному кримінальному суді 17 березня видали ордер на арешт Путіна.

Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконного примусового переміщення українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Львової-Бєлової,

– зазначив генпрокурор.

Це означає, що за межами Росії кремлівського диктатора повинні заарештувати та передати до суду.

"А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності", – заявив Костін.

За його словами, після отримання ордера вживатимуться заходи щодо пошуку та затримання підозрюваних. Для цього:

МКС звертається до держав-учасниць Римського статуту з проханням про арешт та передачу особи до Міжнародного кримінального суду.

Держава-учасниця, отримавши цей запит, невідкладно вживатиме заходів до арешту відповідної особи.

"МКС також може користуватися можливостями Інтерполу. У разі затримання та передачі особи до суду чи після добровільної явки до суду палата досудового провадження проводить слухання з метою затвердження обвинувачення. До речі, ці слухання можуть проводитися навіть за відсутності підозрюваних", – пояснив очільник ОГ.

Він наголосив, що це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права. Генпрокурор України вдячний за нього особисто прокурору МКС Каріму Хану.

"Ми щодня тісно співпрацюємо щодо розслідування злочинів, вчинених проти України. Зокрема, щодо насильницької депортації дітей, Офіс Генерального прокурора передав МКС понад 40 томів матеріалів – понад 1000 сторінок", – розповів Костін.

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Росія депортувала понад 16 тисяч дітей

Костін розповів, що загалом у провадженнях, в яких Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксували депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Проте реальна цифра може бути значно більшою.

Жодних сумнівів, це – спланована політика РФ, спрямована на знищення України як держави та українців як нації. Викрадаючи наших дітей, Росія буквально краде наше майбутнє,

– заявив генпрокурор.

За його словами, вже вдалося повернути додому 308 дітей. Однак слід повернути їх всіх та засудити в українських та міжнародних судах кожного причетного до:

примусової депортації маленьких українців,

до інших воєнних злочинів – злочинів проти людяності, геноциду та найтяжчого міжнародного злочину – агресії.

"Сьогоднішнє рішення – історичний крок. Та це лише початок довгого шляху до відновлення справедливості. І цей шлях ми маємо пройти спільно з усім вільним світом", – зазначив Костін.

Він додав, що Україна очікує від всіх держав, які вважають себе частиною цивілізованого світу, відповідних кроків щодо притягнення підозрюваних у вчиненні міжнародних злочинів до відповідальності.

"Навіть якщо це найвищі керманичі російського терористичного режиму. Особливо якщо це найвищі керманичі російського терористичного режиму", – підсумував генпрокурор.