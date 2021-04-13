Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатись у вступ України в НАТО

Ніхто не може завадити процесу вступу України в Північноатлантичний Альянс. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, лише Україна може сама вирішувати долю свого членства в Організації.

Про це Столтенберг заявив під час спільного брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою. За його словами, Росія наразі хоче вирішувати, що мають робити її сусіди.

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Ніхто не може втрутитись у процес вступу до НАТО

Ніхто не може перешкодити або втручатися в цей процес. Це суверенне право нації – звертатися за членством. Союзники кінець кінцем вирішать, коли це станеться, це дуже важливий принцип,

– наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО запевнив про підтримку України на шляху реформ – адже це єдиний шлях наблизитись до євроатлантичної інтеграції. Щодо ідеї Москви, про нібито "право вето" на суверенне право держав вирішувати, який саме захист вони вибирають, то її в Альянсі відкидають.

МЗС Росії пригрозило Україні у випадку вступу до НАТО

Зазначимо, нещодавно у російському МЗС видали чергову цинічну заяву щодо вступу України в НАТО. Представниця дипвідомства Марія Захарова повідомила, що приєднання України до Північноатлантичного Альянсу може мати важкі наслідки для України та її державності. Ба більше, в ескалації конфлікту МЗС Росії звинувачує "войовничий характер" Києва.

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