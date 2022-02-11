Генсек НАТО в Румунії підійме питання морської блокади Росії
Відповіді лише від України на блокування Чорного та Азовського морів Росією є мало. Тому наше МЗС прагне залучити міжнародних партнерів, аби різко відреагувати на цинічні дії Кремля в морі.
Україна залучає партнерів для відповіді Росії
Про цинічні дії агресора Київ вже проінформував генсека ООН, Європейський Союз, а також керівництво дружніх держав. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал.
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Урядовець наголосив, що Росія не повинна мати свободу маніпулювати темою "навчань", для того, щоб блокувати торговельні шляхи в Чорному морі. Адже безпека в цьому регіоні стосується багатьох країн.
Сьогодні генсек НАТО перебуває в Румунії. З нашої ініціативи питання блокування Чорного та Азовського морів буде предметом переговорів. Тому ми перебуватимемо на зв'язку і з НАТО, і з Румунією з цього приводу,
– запевнив Кулеба.
Він додав, що за оновленими даними, Росія змінила координати навчань.
"Ситуація є динамічною. Ми уважно за всім стежимо і перебуваємо в постійних консультаціях з партнерами щодо стримування цих дій Росії", – наголосив урядовець.
Що відомо про блокування Росією морів
- Росія заявила, що з 13 по 19 лютого закриває райони Чорного та Азовського морів для проведення своїх ракетних та артилерійських навчань. Жодного коридору для проходу торговельних суден Кремль не передбачив, тому це унеможливлює судноплавство в морях.
- МЗС України висловило рішучий протест через такі дії агресора. Адже вони можуть викликати складні економічні та соціальні наслідки для нашої держави.
- Згодом Росія повідомила, що нібито не блокуватиме акваторії Чорного та Азовського морів. У Держприкордонслужбі України підтвердили, що надійшло повідомлення про скасування перекриття одного району Азовського моря.
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