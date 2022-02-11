Генсек НАТО в Румунії підійме питання морської блокади Росії

Відповіді лише від України на блокування Чорного та Азовського морів Росією є мало. Тому наше МЗС прагне залучити міжнародних партнерів, аби різко відреагувати на цинічні дії Кремля в морі.

Україна залучає партнерів для відповіді Росії

Про цинічні дії агресора Київ вже проінформував генсека ООН, Європейський Союз, а також керівництво дружніх держав. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал.

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Урядовець наголосив, що Росія не повинна мати свободу маніпулювати темою "навчань", для того, щоб блокувати торговельні шляхи в Чорному морі. Адже безпека в цьому регіоні стосується багатьох країн.

Сьогодні генсек НАТО перебуває в Румунії. З нашої ініціативи питання блокування Чорного та Азовського морів буде предметом переговорів. Тому ми перебуватимемо на зв'язку і з НАТО, і з Румунією з цього приводу,

– запевнив Кулеба.

Він додав, що за оновленими даними, Росія змінила координати навчань.

"Ситуація є динамічною. Ми уважно за всім стежимо і перебуваємо в постійних консультаціях з партнерами щодо стримування цих дій Росії", – наголосив урядовець.

Що відомо про блокування Росією морів

Росія заявила, що з 13 по 19 лютого закриває райони Чорного та Азовського морів для проведення своїх ракетних та артилерійських навчань. Жодного коридору для проходу торговельних суден Кремль не передбачив, тому це унеможливлює судноплавство в морях.

МЗС України висловило рішучий протест через такі дії агресора. Адже вони можуть викликати складні економічні та соціальні наслідки для нашої держави.

Згодом Росія повідомила, що нібито не блокуватиме акваторії Чорного та Азовського морів. У Держприкордонслужбі України підтвердили, що надійшло повідомлення про скасування перекриття одного району Азовського моря.

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