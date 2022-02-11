Генсек НАТО в Румунії підійме питання морської блокади Росії

11 лютого 2022 , 15:19
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Відповіді лише від України на блокування Чорного та Азовського морів Росією є мало. Тому наше МЗС прагне залучити міжнародних партнерів, аби різко відреагувати на цинічні дії Кремля в морі.

Україна залучає партнерів для відповіді Росії

Про цинічні дії агресора Київ вже проінформував генсека ООН, Європейський Союз, а також керівництво дружніх держав. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє 24 канал.

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Урядовець наголосив, що Росія не повинна мати свободу маніпулювати темою "навчань", для того, щоб блокувати торговельні шляхи в Чорному морі. Адже безпека в цьому регіоні стосується багатьох країн.

Сьогодні генсек НАТО перебуває в Румунії. З нашої ініціативи питання блокування Чорного та Азовського морів буде предметом переговорів. Тому ми перебуватимемо на зв'язку і з НАТО, і з Румунією з цього приводу,
– запевнив Кулеба.

Він додав, що за оновленими даними, Росія змінила координати навчань.

"Ситуація є динамічною. Ми уважно за всім стежимо і перебуваємо в постійних консультаціях з партнерами щодо стримування цих дій Росії", – наголосив урядовець.

Що відомо про блокування Росією морів

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Автор: Софія Мінджоса