Генсек ООН привітав перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС та чекає на діалог сторін

Антоніу Гутерреш привітав угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Генсек ООН заявив, що чекає, коли сторони почнуть діалог, який допоможе вирішити "корінні причини конфлікту".
Гутерреш подякував Єгипту та Катару за їхні зусилля, зроблені в тісній координації з ООН для того, аби допомогти відновити спокій в Сектор Гази та Ізраїлі.
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Генсек ООН про перемир'я Ізраїлю та ХАМАС
Я закликаю всі сторони дотримуватися режиму припинення вогню,
– заявив Гутерреш.
За його словами, Сектор Гази є "невіддільною частиною майбутнього палестинської держави, і слід докласти всіх зусиль, щоб домогтися національного примирення, яке покладе край розколу". Він очікує, що сторони невдовзі почнуть діалог, який дасть можливість вирішити "корінні причини конфлікту".
Нагадаємо, ввечері 20 травня Кабінет безпеки Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню у Секторі Гази. Згодом стало відомо, що до деескалації готові й палестинці.
Загострення між Палестиною та Ізраїлем: основне
- Конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС загострився у травні 2021 року. Це сталось після того, як ізраїльські правоохоронці почали виселяти палестинців з їх домівок у Східному Єрусалимі.
- Невдоволення населення призвело до сутичок на Храмовій горі. Ввечері 10 травня зі сторони Палестини в Ізраїль полетіли ракети, держава завдала удару у відповідь. Відтоді обстріли не припиняли.
- За понад тиждень взаємні атаки призвели до загибелі щонайменше 230 палестинців та 12 ізраїльтян.
- Режим припинення вогню почав діяти 21 травня з 02:00 за місцевим часом, що збігається з київським. Перед початком перемир'я ЦАХАЛ і ХАМАС обмінялися обстрілами.