Генсек ООН привітав перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС та чекає на діалог сторін

Антоніу Гутерреш привітав угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Генсек ООН заявив, що чекає, коли сторони почнуть діалог, який допоможе вирішити "корінні причини конфлікту".

Гутерреш подякував Єгипту та Катару за їхні зусилля, зроблені в тісній координації з ООН для того, аби допомогти відновити спокій в Сектор Гази та Ізраїлі.

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Я закликаю всі сторони дотримуватися режиму припинення вогню,

– заявив Гутерреш.

За його словами, Сектор Гази є "невіддільною частиною майбутнього палестинської держави, і слід докласти всіх зусиль, щоб домогтися національного примирення, яке покладе край розколу". Він очікує, що сторони невдовзі почнуть діалог, який дасть можливість вирішити "корінні причини конфлікту".

Нагадаємо, ввечері 20 травня Кабінет безпеки Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню у Секторі Гази. Згодом стало відомо, що до деескалації готові й палестинці.

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