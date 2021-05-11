Генсек ООН прокоментував ідею про введення миротворців на Донбас

ООН найімовірніше не ухвалить рішення про введення миротворців на Донбас найближчим часом. Надто різні погляди на те, якою могла б бути ця місія.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що варто зберегти нормандський формат та виконати мінські домовленості. Нещодавня ескалація на Донбасі стурбувала ООН.

Зауважте Кримські татари залишаться в центрі уваги ООН, – Кислиця

За словами Гуттереша, в ООН сподіваються, що настане деескалація, і режиму припинення вогню будуть повністю дотримуватися.

Водночас навряд чи миротворці ООН прибудуть на Донбас найближчим часом

Існують дуже різні погляди щодо того, який мандат і яку роль могли б грати миротворчі сили в Україні. Навряд чи згоди досягнуть у найближчому майбутньому,

– заявив Гуттереш.

Позиція ЄС

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав імплементацію мінських угод єдиним шляхом до тривалого політичного рішення.

Водночас дипломат зізнався, що йому наразі незрозуміло, чи Росія взагалі планує виконувати свої зобов'язання.