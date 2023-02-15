У Криму ворог спалює тіла загиблих, аби приховати втрати: головне від Генштабу
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові продовжують зазнавати колосальних втрат у війні проти України. І щоб їх приховати, окупанти надалі спалюють тіла "двохсотих". Зокрема, у Криму.
Відомо, що спалюють знищених загарбників у районі населеного пункту Красна Зорька, що у Сімферопольському районі. Про це розповіли у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
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Вантажівки з "двохсотими" стоять у черзі
За наявними даними, поблизу місцевого крематорію фіксують постійну чергу з вантажівками, в яких загарбники транспортують ліквідованих бійців. Туди звозять як російських військовослужбовців, так і найманців. Причому спалювання тіл відбувається цілодобово. Зауважують у відомстві, що цивільним послуги з кремації там не надають.
Оскільки ми заговорили про ліквідацію військових, то з цим завданням відмінно справляються наші захисники та захисниці. Так, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога. А от артилеристи та ракетники змогли уразити пункт управління, 2 райони скупчення живої сили, 6 складів з боєприпасами, а також 2 станції радіоелектронної боротьби.
Зазнає втрат, але суне
Яких би втрат окупанти не зазнавали, вони продовжують невпинно сунути. Ворог намагається вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської області, тож кидає на це всі наявні сили. Основні наступальні зусилля зафіксували на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Лиш за минулу добу підрозділам Сил оборони вдалося відбити атаки загарбників у районах понад 20 населених пунктів. Зокрема, Гряниківки Харківської області, Невського, Кремінної, Білогорівки Луганської області, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Водяного, Первомайського, Мар'їнки, Побєди, Новомихайлівки, Вугледара та Пречистівки Донецької області.
Яка ситуація на решті напрямків
- Волинський, Поліський, Сіверський і Слобожанський. Там не виявили ознаки формування наступальних угруповань російського війська. Водночас не припиняється мінометний і артилерійський обстріл як позицій захисників, так і населених пунктів поблизу. Під обстріли потрапили райони населених пунктів Янжулівка та Тимоновичі Чернігівської області; Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Землянки, Рублене, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ та Рідкодуб на Харківщині.
- Куп'янський і Лиманський напрямки. Окупанти били з танків, мінометів і артилерії по понад 20 населених пунктах. Під обстріли потрапили Харківська, Луганська та Донецька області.
- Бахмутський напрямок. Там зафіксували обстріл понад 25 населених пунктів як з мінометів, так і артилерії.
- Авдіївський і Шахтарський напрямок. Російські загарбники обстріляли 30 населених пунктів. Били по них з танків, мінометів, а також артилерії.
- Запорізький напрямок. Там вороги поливали вогнем райони понад 20 населених пунктів.
- Херсонський напрямок. Від артилерії постраждали передмістя та сам Херсон. Також вороги обстріляли понад 30 населених пунктів.