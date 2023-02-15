У Криму ворог спалює тіла загиблих, аби приховати втрати: головне від Генштабу

Російські військові продовжують зазнавати колосальних втрат у війні проти України. І щоб їх приховати, окупанти надалі спалюють тіла "двохсотих". Зокрема, у Криму.

Відомо, що спалюють знищених загарбників у районі населеного пункту Красна Зорька, що у Сімферопольському районі. Про це розповіли у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Вантажівки з "двохсотими" стоять у черзі

За наявними даними, поблизу місцевого крематорію фіксують постійну чергу з вантажівками, в яких загарбники транспортують ліквідованих бійців. Туди звозять як російських військовослужбовців, так і найманців. Причому спалювання тіл відбувається цілодобово. Зауважують у відомстві, що цивільним послуги з кремації там не надають.

Оскільки ми заговорили про ліквідацію військових, то з цим завданням відмінно справляються наші захисники та захисниці. Так, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога. А от артилеристи та ракетники змогли уразити пункт управління, 2 райони скупчення живої сили, 6 складів з боєприпасами, а також 2 станції радіоелектронної боротьби.

Зазнає втрат, але суне

Яких би втрат окупанти не зазнавали, вони продовжують невпинно сунути. Ворог намагається вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської області, тож кидає на це всі наявні сили. Основні наступальні зусилля зафіксували на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Лиш за минулу добу підрозділам Сил оборони вдалося відбити атаки загарбників у районах понад 20 населених пунктів. Зокрема, Гряниківки Харківської області, Невського, Кремінної, Білогорівки Луганської області, Федорівки, Бахмута, Іванівського, Водяного, Первомайського, Мар'їнки, Побєди, Новомихайлівки, Вугледара та Пречистівки Донецької області.

Яка ситуація на решті напрямків