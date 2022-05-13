Генштаб чекає на збільшення атак на "Азовсталь" через евакуацію місцевих

Російські окупанти продовжують гатити по "Азовсталі". Як зазначають у Генштабі, після евакуації мирних мешканців з комбінату, атаки лише посиляться.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 13 травня. Повідомляється про те, що російські окупанти не припиняють гатити по Маріуполю з артилерії, а також авіації.

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Окупати хочуть встановити повний контроль над Маріуполем

Для цього російські військові основні свої зусилля зосередять на блокуванні наших підрозділів в районі металургійного комбінату "Азовсталь". Щоб придушити український спротив, окупанти використовують стратегічну авіацію.

Оскільки проводиться евакуація мирних мешканців, то з високою ймовірністю може зрости кількість атак по "Азовсталі".

Новини з "Азовсталі": коротко про головне

Напередодні захисники Маріуполя звернулися до підприємця Ілона Маска. Вони попрохали мільярдера допомогти їм вибратися з металургійного комбінату "Азовсталь". Для цього командир морпіхів Сергій Волина створив акаунт у твітері, де й звернувся до Маска. Він підкреслив, що винахідник ніколи не здається.

Згодом стало відомо про те, що українська сторона намагається евакуювати з "Азовсталі" медиків, а також поранених бійців і цивільних. Загалом мовиться про близько 500 людей. Для цього представники нашої держави зараз активно проводять перемовини з Росією.

Батько захисника Маріуполя звернувся до президента Туреччини Реджепа Ердогана. Він наголосив на тому, що Україні зараз необхідний герой, який дозволить врятувати рідних з пастки в "Азовсталі". Він звернувся до очільника країни як чоловік до чоловіка, як батько до батька, прохаючи його посприяти екстракції військових.

Тим часом на "Азовсталь" продовжують скидати бомби. У мережу виклали відео, на якому можна побачити як снаряди один за одним падають на металургійний комбінат і вибухають.

Пізніше Ірина Верещук розповіла, що Україна веде домовленості про евакуацію 38 поранених бійців з "Азовсталі". Вона попрохала політиків, журналістів, а також громадських діячів утриматися від коментарів. Вони, на її думку, можуть не лише дезінформувати та дезорієнтувати суспільство, а й шкодити самому процесу перемовин, а отже – можливості евакуації.

Попри скрутне становище, захисники Маріуполя продовжують знищувати ворога. Так, офіцер управління штабу Ілля Самойленко підкреслив, що нашим військовим вдалося ліквідувати у місті 2,5 тисячі окупанті. Відомо також про 5 тисяч поранених. Крім того, перетворені на брухт 60 ворожих танків, а ще 30 – пошкоджені.

Варте уваги – захисники Маріуполя звернулися до міжнародної спільноти: дивіться відео