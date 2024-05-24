Штат Генштабу скоротять на 60%: частину військових відправлять до бойових підрозділів

У Генеральному штабі Збройних сил України проведуть реформу та скоротять персонал на 60%. Частину персоналу планують направити на посилення бойових підрозділів.

24 травня у Києві представники ЗСУ провели брифінг щодо актуальних питань діяльності Збройних Сил України. Говорили про хід бойових дій, новітні технології та реформи.

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Генштаб скорочує штат

Начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський розповів, як планують реформувати Генштаб та органи військового управління. За його словами, у 2022 році почали опрацьовувати перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу в НАТО.

Генерал зазначив, що у лютому-березні 2024 року в Генеральному штабі провели функціональне обстеження та вирішили оптимізувати штатну чисельність деяких структурних підрозділів та органів військового управління. Цей процес включає розформування низки військових організаційних структур, формування нових, а також проведення оптимізації наявних. В Генштабі планують усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60 відсотків.

Навіщо проводять реформування Генштабу

Вивільненим особовим складом планують доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів та бойові військові частини. Це повинно допомогти здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій.

Реформа Генерального штабу дозволить посилити ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ. Структура – це, перш за все, баланс між необхідністю реагування на загрози і можливостями держави щодо утримання і насамперед розвитку Збройних Сил,

– говорить Острянський.

Євгеній Острянський підкреслив, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ.

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