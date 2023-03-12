Чи є підготовка до наступу з Білорусі, ЗСУ відбили понад 90 атак на Сході: головне з Генштабу

Українські військові продовжують титанічно протистояти російській агресії. За минулу добу наші захисники відбили понад 90 атак ворога. Запеклі бої тривають у Бахмуті.

Про це та загальну ситуацію на фронті станом на ранок 12 березня розповіли у зведенні Генштабу ЗСУ. У відомстві поділилися інформацією як про втрати ворога, так і зауважили, чи готується він до наступу з території Білорусі.

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Наступ на Сході триває

У Генштабі нагадують, що російські військові наразі переслідують одну ціль. Вони прагнуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Основні зусилля на веденні наступальних дій окупантів зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

На цих напрямках наші військові продовжують демонструвати професіоналізм і злагодженість. За минулу добу вони відбили 92 атаки ворога. Оглянемо детальніше ситуацію на Сході.

Куп'янський і Лиманський напрямки. Там окупанти зберігають свою суттєву військову присутність у прикордонних з нашою державою районах. Роблять вони це для того, щоб не допускати перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Упродовж минулої доби там загарбники пробували прорвати оборону ЗСУ, але жодного успіху не досягнули. Водночас здійснили 13 обстрілів населених пунктів, розташованих уздовж лінії бойового зіткнення.

Там окупанти зберігають свою суттєву військову присутність у прикордонних з нашою державою районах. Роблять вони це для того, щоб не допускати перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Упродовж минулої доби там загарбники пробували прорвати оборону ЗСУ, але жодного успіху не досягнули. Водночас здійснили 13 обстрілів населених пунктів, розташованих уздовж лінії бойового зіткнення. Бахмутський напрямок. Там штурмові дії міста Бахмут не припиняються. Окупанти обстрілюють населені пункти, розташовані поблизу лінії зіткнення. Зокрема, Васюківку, Залізнянське, Дубово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Костянтинівку, Білу Гору, Міньківку, Оріхово-Василівку, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

Там штурмові дії міста Бахмут не припиняються. Окупанти обстрілюють населені пункти, розташовані поблизу лінії зіткнення. Зокрема, Васюківку, Залізнянське, Дубово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Костянтинівку, Білу Гору, Міньківку, Оріхово-Василівку, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. Авдіївський, Мар'їнський і Шахтарський напрямки. Там наступальні дії окупанти здійснювали у напрямку Кам'янки, Сєверного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, а також Мар'їнки на Донеччині. Усе без результатів.

Чи існує загроза з Білорусі

Що стосується Волинського, Поліського, Сіверського та Слобожанського напрямків, то там оперативна ситуація стабільна. Ворог продовжує зберігати значну військову присутність на території Білорусі. Водночас не зафіксовано формування наступальних угруповань.

Також у Генштабі зауважили, що окупанти продовжують інженерне обладнання місцевості у районах Брянської та Курської областей, розташованих біля кордону з Україною. Не минулося без мінометних і артилерійських обстрілів. Під вогонь потрапили райони 8 населених пунктів: Червоної Зорі, Красного, Огірцевого, Колодязного, Красного Першого, Новомлинська та Кам'янки Харківської області.

Зауважимо, що на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти продовжують тримати оборону. Але це не заважає їм обстрілювати населені пункти, до яких дістає їхнє озброєння. Під ворожий вогонь потрапили майже 40 населених пунктів на Запоріжжі та Херсонщині.

Окупанти зазнають втрат

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога. А от підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження особового складу окупантів, склад з боєприпасами та 2 місця розгортання станцій РЕБ.

До слова, станом на ранок 11 березня ЗСУ вдалося знищити 158 000 російських бійців. Зауважимо, що реальна цифра може бути значно більшою. Слід врахувати той факт, що точно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.