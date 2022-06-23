У Генштабі доповіли про успіхи ЗСУ на Зміїному

У Генштабі ЗСУ вкотре наголосили, що Україна поверне усі території, які тимчасово окупували російські загарбники. Зокрема, острів Зміїний.

Наразі українські захисники та захисниці використовують усі дієві форми та способи повернення території Зміїного під контроль України. Для цього застосовують зброю, яку мають ЗСУ.

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У Генштабі ЗСУ розповіли, що українським героям вдалося погіршити радіолокаційну обстановку російських окупантів. Окрім того, захисники та захисниці зменшили кількість загарбників, які перебувають на Зміїному. Також вдалося знизити можливості ворога щодо зведення ППО.

Операція ще триває – ОК "Південь"

Наталія Гуменюк – керівниця Об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня – заявила, що ЗСУ завдали декілька потужних ударів по острову Зміїному. Там російські загарбники розташували свою техніку. Масований удар завдали із застосуванням різної сили.

Водночас військова операція триває й потребує тиші.

"Для того, щоб підтримати наших, скажу – удар таки був, і був не один, але все це в рамках військової операції, яка потребує режиму тиші", – наголосила Гуменюк.

Вона додала, що ворогу вдалося завдати серйозних втрат. Мовиться про живу силу та техніку. Також відомо, що ворожий зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1" вдалося або повністю знищити, або, щонайменше, пошкодити.

Біля кордону України можуть створити військову базу Росії

Зверніть увагу! Раніше пресслужба ОК "Південь" наголосила, що на Зміїному ЗСУ вдалося влучити у ЗРК "Панцир С1" , радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

Олексій Громов – заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ – заявив, що Росія може використати територію Білорусі біля українського кордону для створення військової бази. Окрім того, країна-окупантка, яка стрімко втрачає озброєння, може "позичити" його у білорусів.

За словами Громова, не можна виключати варіанту, що білоруське озброєння використають, наприклад, на Донецькому або Херсонському напрямках.

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