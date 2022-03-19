Ласкаво просимо до пекла: у Генштабі ЗСУ підтвердили ліквідацію ще одного генерала Росії
Джерело:Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив актуальну інформацію щодо ситуації на фронті. Зокрема, військові підтвердили ліквідацію ще одного російського генерала.
У Генштабі ЗСУ розповіли про те, що протягом останньої доби захисники України знищили кілька колон техніки ворога на Миколаївщині та Сумщині.
Зверніть увагу "Азов" у Маріуполі вбив російського генерала Мітяєва та знищив бригаду елітного "спецназу ГРУ"
ЗСУ ліквідували ще одного російського генерала
Дані про втрати ворожої армії зараз уточнюються. Також українські військові знищили командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил Росії.
Йдеться про генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. Російського генерала ліквідували під час нанесення вогневого ураження по окупантах.
Звернення Зеленського від 18 березня: дивитися відео