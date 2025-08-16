Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім. Розмова з американським лідером відбудеться вже у суботу, 16 серпня.

Про що буде інтерв'ю Трампа?

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Бретом Баєром та Шоном Ханніті для інтерв'ю. За даними Білого дому, розмова триватиме 2 години й стосуватиметься саміту американської та російської сторін на Алясці.

Інтерв'ю буде в етері телеканалу Fox News і має розпочатися о 01:00 (за київським часом). Більш додаткових деталей з цього приводу у Білому домі наразі не вказують, подробиці залишаються невідомими.

Вочевидь ключові заяви Дональд Трамп зробить саме у рамках цього інтерв'ю.

Зазначимо, що після трьох годин з початку зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна у форматі "три на три" деталі розмови теж невідомі, оскільки журналістів раніше попросили залишити приміщення для розмови.