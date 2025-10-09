Ім'я Ілана Шора добре відоме всім, хто цікавиться політикою. Це молдовський бізнесмен, який заробив собі статки на контрабанді та сірих схемах, а потім за підтримки Москви спробував здійснити в Молдові "тихий" державний переворот, купивши вибори.

На щастя, його плани було розкрито й Молдова за допомоги ЄС та України змогла дати відсіч олігарху та агенту впливу Росії. Ці події відбуваються просто на наших очах, добре задокументовані та загально відомі. Втім, є інша сторона діяльності Ілана Шора, яка менш публічна, але, можливо, більш важлива та руйнівна.

Центр інформаційної стійкості (Centre for Information Resilience, скорочено – CIR) дослідив діяльність компанії A7, номінальним власником якої є молдавський олігарх-шахрай Ілан Шор. Розслідувачі пояснили, як завдяки сірим схемам Росія обходить міжнародні санкції. 24 Канал розповідає найцікавіше з розслідування колег.

Читайте також Ілан Шор створив токен для обходу санкцій: Росія провела десятки мільйонів

Яка нова місія в Ілана Шора?

Шор є мажоритарним власником створеної восени 2024 року компанії A7, проте, є підстави вважати, що він – лише верхівка айсберга, де Шору відведена лише роль операційного директора та номінала.

Видається, росіяни зацікавились досвідом Шора, який свого часу вивів з банківської системи Молдови 1 мільярд доларів саме за допомогою підставних компаній, які нині фактично і координує A7.



Ілан Шор та його подвійне підборіддя / Фото РосЗМІ

Співвласниками та основними інвесторами компанії A7 є російський державний військовий банк "Промсвязьбанк" (ПСБ) і також російська інвесткомпанія VEB.RF, у назві якої зашифровано "Внешэкономбанк", керівником якої є наближений до Путіна Ігор Шувалов. Той самий, який колись прославився тим, що виділив для своїх собак породи коргі персональний літак.



Пси Шувалова, які живуть краще за росіян / Соцмережі дружини путінського посіпаки

Як ПСБ, так і VEB.RF – давно під санкціями цивілізованого світу як інструменти фінансування російської агресії проти України та Європи, відключені від SWIFT ще з лютого 2022 року та мають купу інших обмежень. Та за допомогою A7 Ілана Шора обидві компанії навчилися ці обмеження обходити.



Схема корпоративної мережі A7 та пов'язаних з нею юридичних осіб / Інфографіка CIR

Самі росіяни вперто називають A7 фінтех-компанією та активно позиціюють її ледь не як нового російського "єдинорога". Насправді ж це велика афера.

Лише за офіційними даними, за менш ніж рік діяльності A7 провела транзакцій на суму понад 86 мільярдів доларів США або 7 трильйонів рублів , відмивши російські криваві гроші.

, відмивши російські криваві гроші. Також є підстави вважати, що система ухилення від санкцій A7 використовується для отримання обладнання, ресурсів і технологій для задоволення військових потреб Росії з порушеннями міжнародних санкцій.

З самого початку A7 була спеціально орієнтована на ухилення від санкцій. Відповідно до російської "новомови", цю послугу описано як "унікальний механізм", який дозволяє російським громадянам і компаніям, а також їхнім іноземним партнерам здійснювати міжнародні платежі та вести бізнес "в умовах антиросійського санкційного тиску".

Як працює схема A7?

Імпортер укладає угоду з іноземним постачальником, що зумовлює необхідність здійснення міжнародного платежу.

Імпортер наймає агента A7.

Імпортер переказує рублі в Росії, що дорівнюють сумі платежу, іноземному постачальнику плюс комісія агенту A7.

A7 Agent повідомляє "субагента" про здійснення платежу іноземному постачальнику. Як буде обговорено далі, "субагент", найімовірніше, є посиланням на іноземні підставні компанії.

"Субагент" переказує платіж іноземному постачальнику.

Іноземний постачальник надає торговельну документацію "субагенту".

"Субагент" передає документацію агенту A7.

Агент A7 надає підтвердження переказу та надає документацію та розрахункові документи імпортеру.

У липні 2025 року, за даними "Ведомостей", A7 почав пропонувати векселі як частину своїх послуг. Вексель – це те, що звучить як юридичний документ, що обіцяє здійснити платіж.

Скриншоти з рекламної презентації A7

Для чого Шору мережа підставних компаній в ОАЕ та Китаї

Окрім криптовалюти, одним з основних методів переказу грошей A7, судячи з усього, є мережа іноземних підставних компаній, які використовуються у спосіб, що нагадує форму відмивання грошей через торгівлю.

Сама A7 стверджує, що має понад 30 підставних компаній у своїй мережі "компаній-платників". Експерти CIR ідентифікували щонайменше 10 компаній, які, ймовірно, пов'язані з цією мережею, а також кілька інших з меншим рівнем впевненості.

Усі компанії (крім 2, одна з них зареєстрована у Гонконзі), ідентифіковані CIR з високим рівнем впевненості, зареєстровані (або нібито зареєстровані) в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), які після повномасштабного вторгнення стали чи не головним іноземним фінансовим хабом, який Росія використовує для обходу санкцій і проведення сірих схем. І одним з лідерів цих процесів стала A7.



Китай – основний пріоритет A7 / Скриншот презентації компанії

Структура Шора проводить агресивну кампанію з метою підвищення публічності та розширення своєї діяльності в Росії та на міжнародному рівні. Для цього A7 активно скуповує нерухомість під офіси в Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарі, Казані, Єкатеринбурзі, Новосибірську, а також в окупованих Росією українських містах Донецьку та Севастополі. Самі росіяни планують до кінця 2025 року відкрити близько 400 своїх представництв. Фінансується це небачене розширення коштом позик від тих самих ПСБ і VEB.RF.

Ілан Шор як генеральний директор A7 з'явився на Міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі, який в Росії вважається головною бізнесовою подією року. Тому не дивно, що A7 піарять топові представники режиму, включно з Путіним, якого підключали для піару дистанційно.



Воєнний злочинець з офіційним ордером на арешт Путін веде віртуальну бесіду з кримінальним злочинцем Шором, 4 вересня 2025 року / Скріншот росЗМІ

Цікаво, що при цьому A7 – всеїдна. Її цільовий ринок A7 охоплює як великі компанії, так і малі підприємства й навіть ФОПів. Компанія A7 рекламує міжнародні імпортно-експортні послуги, обмін валют, міжнародні платежі та покупки, а також отримання пасивного доходу. Вона стверджує, що щодня обробляє близько 1500 транзакцій і має понад 10 тисяч клієнтів.

Пріоритетом для A7 є торгівля з Китаєм. Згідно з даними, оприлюдненими самою компанією в серпні 2025 року, 78% транзакцій A7 проходили через китайські юрисдикції. Це сотні мільйонів доларів. A7 також розширюється в Африці, відкривши офіси в Нігерії та Зімбабве.

Як бачимо, Ілан Шор створює свої "сітки" не лише в Молдові (до речі, їх фінансував "Промсвязьбанк"), а й має куди амбітніші цілі. При цьому, попри вирок на батьківщині (у 2017 році його засудили на 7,5 років за участь в схемах іншого олігарха Влада Плахотнюка, а у 2023-му збільшили термін до 15 років) та санкції США (з жовтня 2022-го), а також Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Канади та України, він досі залишається на волі, а його дітище A7 – спокійно "відмиває гроші" для Путіна та Росії, щоб та й надалі могла фінансувати війну та вбивства українців.