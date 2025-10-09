Ім'я Ілана Шора добре відоме всім, хто цікавиться політикою. Це молдовський бізнесмен, який заробив собі статки на контрабанді та сірих схемах, а потім за підтримки Москви спробував здійснити в Молдові "тихий" державний переворот, купивши вибори.
На щастя, його плани було розкрито й Молдова за допомоги ЄС та України змогла дати відсіч олігарху та агенту впливу Росії. Ці події відбуваються просто на наших очах, добре задокументовані та загально відомі. Втім, є інша сторона діяльності Ілана Шора, яка менш публічна, але, можливо, більш важлива та руйнівна.
Центр інформаційної стійкості (Centre for Information Resilience, скорочено – CIR) дослідив діяльність компанії A7, номінальним власником якої є молдавський олігарх-шахрай Ілан Шор. Розслідувачі пояснили, як завдяки сірим схемам Росія обходить міжнародні санкції. 24 Канал розповідає найцікавіше з розслідування колег.
Яка нова місія в Ілана Шора?
Шор є мажоритарним власником створеної восени 2024 року компанії A7, проте, є підстави вважати, що він – лише верхівка айсберга, де Шору відведена лише роль операційного директора та номінала.
Видається, росіяни зацікавились досвідом Шора, який свого часу вивів з банківської системи Молдови 1 мільярд доларів саме за допомогою підставних компаній, які нині фактично і координує A7.
Ілан Шор та його подвійне підборіддя / Фото РосЗМІ
Співвласниками та основними інвесторами компанії A7 є російський державний військовий банк "Промсвязьбанк" (ПСБ) і також російська інвесткомпанія VEB.RF, у назві якої зашифровано "Внешэкономбанк", керівником якої є наближений до Путіна Ігор Шувалов. Той самий, який колись прославився тим, що виділив для своїх собак породи коргі персональний літак.
Пси Шувалова, які живуть краще за росіян / Соцмережі дружини путінського посіпаки
Як ПСБ, так і VEB.RF – давно під санкціями цивілізованого світу як інструменти фінансування російської агресії проти України та Європи, відключені від SWIFT ще з лютого 2022 року та мають купу інших обмежень. Та за допомогою A7 Ілана Шора обидві компанії навчилися ці обмеження обходити.
Схема корпоративної мережі A7 та пов'язаних з нею юридичних осіб / Інфографіка CIR
Самі росіяни вперто називають A7 фінтех-компанією та активно позиціюють її ледь не як нового російського "єдинорога". Насправді ж це велика афера.
- Лише за офіційними даними, за менш ніж рік діяльності A7 провела транзакцій на суму понад 86 мільярдів доларів США або 7 трильйонів рублів, відмивши російські криваві гроші.
- Також є підстави вважати, що система ухилення від санкцій A7 використовується для отримання обладнання, ресурсів і технологій для задоволення військових потреб Росії з порушеннями міжнародних санкцій.
З самого початку A7 була спеціально орієнтована на ухилення від санкцій. Відповідно до російської "новомови", цю послугу описано як "унікальний механізм", який дозволяє російським громадянам і компаніям, а також їхнім іноземним партнерам здійснювати міжнародні платежі та вести бізнес "в умовах антиросійського санкційного тиску".
Як працює схема A7?
- Імпортер укладає угоду з іноземним постачальником, що зумовлює необхідність здійснення міжнародного платежу.
- Імпортер наймає агента A7.
- Імпортер переказує рублі в Росії, що дорівнюють сумі платежу, іноземному постачальнику плюс комісія агенту A7.
- A7 Agent повідомляє "субагента" про здійснення платежу іноземному постачальнику. Як буде обговорено далі, "субагент", найімовірніше, є посиланням на іноземні підставні компанії.
- "Субагент" переказує платіж іноземному постачальнику.
- Іноземний постачальник надає торговельну документацію "субагенту".
- "Субагент" передає документацію агенту A7.
- Агент A7 надає підтвердження переказу та надає документацію та розрахункові документи імпортеру.
У липні 2025 року, за даними "Ведомостей", A7 почав пропонувати векселі як частину своїх послуг. Вексель – це те, що звучить як юридичний документ, що обіцяє здійснити платіж.
Скриншоти з рекламної презентації A7
Для чого Шору мережа підставних компаній в ОАЕ та Китаї
Окрім криптовалюти, одним з основних методів переказу грошей A7, судячи з усього, є мережа іноземних підставних компаній, які використовуються у спосіб, що нагадує форму відмивання грошей через торгівлю.
Сама A7 стверджує, що має понад 30 підставних компаній у своїй мережі "компаній-платників". Експерти CIR ідентифікували щонайменше 10 компаній, які, ймовірно, пов'язані з цією мережею, а також кілька інших з меншим рівнем впевненості.
Усі компанії (крім 2, одна з них зареєстрована у Гонконзі), ідентифіковані CIR з високим рівнем впевненості, зареєстровані (або нібито зареєстровані) в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), які після повномасштабного вторгнення стали чи не головним іноземним фінансовим хабом, який Росія використовує для обходу санкцій і проведення сірих схем. І одним з лідерів цих процесів стала A7.
Китай – основний пріоритет A7 / Скриншот презентації компанії
Структура Шора проводить агресивну кампанію з метою підвищення публічності та розширення своєї діяльності в Росії та на міжнародному рівні. Для цього A7 активно скуповує нерухомість під офіси в Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарі, Казані, Єкатеринбурзі, Новосибірську, а також в окупованих Росією українських містах Донецьку та Севастополі. Самі росіяни планують до кінця 2025 року відкрити близько 400 своїх представництв. Фінансується це небачене розширення коштом позик від тих самих ПСБ і VEB.RF.
Ілан Шор як генеральний директор A7 з'явився на Міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі, який в Росії вважається головною бізнесовою подією року. Тому не дивно, що A7 піарять топові представники режиму, включно з Путіним, якого підключали для піару дистанційно.
Воєнний злочинець з офіційним ордером на арешт Путін веде віртуальну бесіду з кримінальним злочинцем Шором, 4 вересня 2025 року / Скріншот росЗМІ
Цікаво, що при цьому A7 – всеїдна. Її цільовий ринок A7 охоплює як великі компанії, так і малі підприємства й навіть ФОПів. Компанія A7 рекламує міжнародні імпортно-експортні послуги, обмін валют, міжнародні платежі та покупки, а також отримання пасивного доходу. Вона стверджує, що щодня обробляє близько 1500 транзакцій і має понад 10 тисяч клієнтів.
Пріоритетом для A7 є торгівля з Китаєм. Згідно з даними, оприлюдненими самою компанією в серпні 2025 року, 78% транзакцій A7 проходили через китайські юрисдикції. Це сотні мільйонів доларів. A7 також розширюється в Африці, відкривши офіси в Нігерії та Зімбабве.
Як бачимо, Ілан Шор створює свої "сітки" не лише в Молдові (до речі, їх фінансував "Промсвязьбанк"), а й має куди амбітніші цілі. При цьому, попри вирок на батьківщині (у 2017 році його засудили на 7,5 років за участь в схемах іншого олігарха Влада Плахотнюка, а у 2023-му збільшили термін до 15 років) та санкції США (з жовтня 2022-го), а також Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Канади та України, він досі залишається на волі, а його дітище A7 – спокійно "відмиває гроші" для Путіна та Росії, щоб та й надалі могла фінансувати війну та вбивства українців.