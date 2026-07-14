Китайське видання South China Morning Post, що належить Alibaba Group, написало про створення мікрохвильової зброї, яка здатна знищувати супутники в космосі. Це амбітні слова підтвердили журналісти видань The Insider, Der Spiegel та Le Monde. Їхнє спільне розслідування вийшло напередодні вихідних і наробило чималого галасу.

Хвилюватися дійсно то треба, бо заявлено, що нова китайська зброя здатна виводити з ладу апарати зв’язку на низькій навколоземній орбіті, зокрема ті самі Starlink від Ілона Маска, які є критично важливими для Сил оборони України і взагалі – musthave у сучасній війні. Але найстрашнішим і найнеприємнішим є те, що Китай не планує “сидіти на технології”, немов той собака на сіні, а ділиться ним з росіянами.

Шо це за технологія, наскільки реальна її небезпека та як їй протидіяти – розповідає 24 Канал. Допомагає розібратися у технічних аспектах постійний експерт нашого видання офіцер запасу Повітряних сил ЗСУ, а нині директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.

Що це за зброя

Завдяки розслідуванням і повідомленням китайських ЗМІ відомо, що система, яка отримала назву TPG1000Cs, складається з кількох імпульсних мікрохвильових випромінювачів і може формувати спрямовані імпульси потужністю до 100 гігаватів.

Подібну технологію за останні роки активно інтегрують в систему "малої ППО" для протидії дронам. Наприклад американська компанія Epirus вже демонструвала мікрохвильову систему Leonidas, під час тестування якої з ладу вивели 49 квадрокоптерів – найбільшу групу дронів, із якою коли-небудь стикалася система. Після активації всі апарати впали майже миттєво.

Але в Китаї вирішили бути попереду всієї планети і говорять про це публічно. Що насправді вже достатньо дивно, бо, здається, така зброя мала бути під грифом "секретно". Хоча, можливо це далеко не межа потужності такої зброї і нам розповіли лише невелику частину від її повної сили? З іншого боку, чому б до мікрохвильової зброї не додати ще й бонусом психологічного ефекту.

Фото з китайських ЗМІ, заявлене як TPG1000Cs / Джерело – South China Morning Post

З доступної інформації відомо, що китайські розробники вигадали нову систему живлення, яка здатна працювати навіть при температурах до -40°C. При цьому навіть імпульси потужністю 1 гігават, як пише китайське видання South China Morning Post, можуть пошкодити обладнання на низькій орбіті.

Цікаво, що видання пише про "мікрохвильову гармату" вже мінімум пів року. Але увагу на це звернули лише зараз. З іншого боку, дивуватися не треба – хтозна, що там пишуть собі в далекому Китаї, інша справа – європейські журналісти. Щоправда, спершу повідомлялося не про 100 гігаватів, а лише 20.

З одного боку принцип дії мікрохвильової системи здається зрозумілим, з іншого – це зброя нового покоління, яка вважається надтехнологічною навіть у теперішній час.

Потужність у 100 гігаватів – це те, що може повністю змінити уявлення про війну майбутнього і точно породить велику кількість дискусій у найвищих кабінетах багатьох країн. Якщо зараз ми говоримо про випалювання делікатної і не захищеної електроніки в дронах та супутниках, то що якщо на практиці подібні системи у майбутньому зможуть виводити з ладу літаки, танки, важку броньовану техніку та навіть ракети прямо в польоті? Усе це теоретичні питання, але зараз здаються не настільки вже теоретичними.

Про принцип дії такої зброї у коментарі 24 каналу розповів воєнний експерт та офіцер Повітряних сил ЗСУ в запасі Анатолій Храпчинський.

Анатолій Храпчинський воєнний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Китайська розробка працює за принципом високопотужного мікрохвильового випромінювання (HPM) – це спрямований електромагнітний імпульс, який діє аналогічно до ЕМІ від ядерного вибуху, але без радіації. Зброя не знищує цілі фізично, а миттєво випалює внутрішню електроніку, плати та напівпровідники, перетворюючи сучасні БпЛА чи низькоорбітальні супутники на шматки некерованого заліза. Саме тому за подібними HPM-технологіями зараз ведуться справжні технологічні перегони серед провідних оборонних компаній світу, адже мікрохвилі забезпечують майже безкінечний боєзапас за ціною лише витраченої електроенергії, що є єдиним економічно виправданим способом боротьби з масованими роями дешевих дронів.

Правда, напівправда чи ІПСО

Ця зброя у заявлених параметрах є прикладом найбільшої ефективності при найменших витратах, щоправда, в тих масштабах, які зараз осягнути достатньо складно. І нині це основний підхід у війні сучасності. Особливо актуальною така зброя стає в безпілотну епоху, коли дедалі більше країн роблять ставку на розвиток саме на технології та роботів.

Але навіть у таких заявах з боку Китаю, схоже, не обійшлося без пропаганди, тому що зазначені 100 гігаватів суперечать навіть законам фізики. На цьому наголошує Анатолій Храпчинський та вказує на логічні обмеження, які створює це Wunderwaffe.

Анатолій Храпчинський воєнний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Задекларовані 100 гігават потужності поки що містять чимало пропаганди і розбиваються об сувору фізику, оскільки розробка має критичні технічні недоліки. Головний мінус – це атмосферне затухання: у дощ, туман, сніг чи навіть сильний смог мікрохвилі моментально втрачають енергію і розсіюються. Крім того, генерація такої колосальної енергії створює шалене тепловиділення, яке загрожує розплавленням самої установки, а філігранна наносекундна синхронізація кількох джерел в один промінь є надто сирою інженерною задачею.

Також експерт скептичний щодо того, що китайці могли б дати в користування свою унікальну вбивцю супутників росіянам, зважаючи, що на кону для КНР зараз.

Анатолій Храпчинський воєнний експерт, директор з розвитку оборонного підприємства Це громіздка, помітна для радіорозвідки та технологічно примхлива зброя, яку Пекін ніколи не передасть Росії, щоб не скомпрометувати свої стратегічні секрети перед НАТО у разі її прогнозованого знищення на нашому фронті.

А якщо Китай не сам працював над цією зброєю?

Такий варіант, на жаль, цілком ймовірний. Про це 9 липня написали одразу кілька авторитетних видань, зокрема Insider, Der Spiegel та Le Monde, опублікували спільне розслідування щодо китайсько-російської співпраці. 24 Канал його переказав зрозумілою мовою.

У розслідуванні йшлося саме про спільну китайсько-російську боротьбу з американськими супутниками Starlink,протиповітряну та протиракетну оборону обох країн, а також покращення безпілотних систем, зокрема, з інтеграцією штучного інтелекту.

Журналісти посилаються на секретні документи з серії таємних російсько-китайських військових форумів.

Така співпраця між Москвою та Пекіном дозволяє російським військам не відставати від українських інновацій, тоді як Китай отримує можливість випробувати свою продукцію в бойових умовах – пише Insider.

У листопаді 2023 року теперішній Міністр оборони Михайло Федоров заявляв, що "Starlink зараз фактично є кров’ю всієї нашої комунікаційної інфраструктури". Подальші події це підтвердили.

Нині зв’язок на фронті дозволяє силам оборони перехоплювати ініціативу на свою користь та створювати все більше проблем для ворога, зокрема з логістикою.

Якщо в користуванні українських військових нині понад 100 тисяч терміналів, то у росіян з цим величезні проблеми. Особливо після відключення Маском росіянам їхніх піратських Starlink на початку 2026 року. Це відіграло дуже важливу роль на фронті та заклало підвалини для зміни стратегічної ситуації на користь України.

Але повернемось до 2023 року, бо в тому ж листопаді, як стверджують розслідувачі, в китайському місті Гуанчжоу інженери з найважливіших космічних та оборонних установ Китаю зібралися на секретну зустріч.

Ключовим питанням було знищення Starlink.

Але це завжди була задача з зірочкою, оскільки система супутників має розподілену архітектуру. Тобто знищення десятка супутників чи ретрансляторів не призведе до суттєвого погіршення роботи всієї мережі.

З точки зору китайців, атака на Starlink – це ледь не самозахист, а не агресія. Бо мережа Маска вже здійснила "космічну блокаду", бо їх супутники розміщені настільки щільно, що для інших вже елементарно бракує місця.

То ж вони розглядають різні варіанти протидії: від дипломатичного тиску до фізичного знищення супутників.

Журналісти стверджують, що отримані документи та презентації викривають удавану "нейтральність" Китаю та свідчать про партнерство з Росією, яке вийшло далеко за рамки спільної дипломатичної риторики та перетворилося на структуровану, багатопрофільну програму зі створення зброї, яку жодна країна не могла б розробити самостійно.

Документи з Гуанчжоу містять презентацію, повністю присвячену протидії Starlink. Вона представлена двома мовами, китайською та російською, але численні помилки саме в російському тексті свідчать, що найімовірніше її готувала китайська сторона (у своїх найкращих традиціях).

Цікаві слайди з китайсько-російського наукового форуму в Гуанчжоу (фото – The Insider):



За п'ять місяців до Гуанчжоу китайська військова делегація на чолі з полковником Центральної військової комісії провела дев'ять днів у Москві, де вела секретні переговори з провідним російським виробником засобів протиповітряної оборони, компанією "Алмаз-Антей".

Тобто така співпраця тривала роками без жодних публічних заяв і статей у ЗМІ, але з підписаними контрактами.

Докази контактів між КНР і РФ у питаннях протидії Starlink (фото – The Insider):

Спостерігаємо далі

Ці документи також демонструють основний мотив цієї співпраці: російський бойовий досвід в обмін на китайські технології. І що цікаво, не лише Росія, яка перебуває в скрутних обставинах, потребує допомоги Китаю, а й сама Піднебесна шукає підтримки у Кремля.

І тут росіяни готові не лише розповідати про ядерний вибух у космосі десь над Сибіром, але й ділитися навіть тим, що берегли лише для себе, бо виходу у них, схоже, немає. Але чи поділяться потім з ними – це те питання, відповіді на яке наразі ми не знаємо.

Але точно дізнаємось, якщо TPG1000Cs або якесь інше Wunderwaffe прибуде на допомогу росіянам на фронт. Поки ж спостерігаємо, збираємо інформацію та фіксуємо усі спроби окупантів вплинути на роботу Starlink.

А що така робота ворогом ведеться – можна не сумніватися. Нагадаємо, що в травні 2024 року у перший день російського наступу в Харківській області термінали Starlink, які використовують бійці ЗСУ, вийшли з ладу. Тоді 125-та бригада Територіальної оборони України на своїй ділянці фронту втратила всі відеотрансляції через російські радіоелектронні перешкоди та масовані артилерійські й ракетні удари, які знеструмили чи пошкодили базові станції українських операторів.

У підсумку бачимо, що боротьба за технологічну першість не зупиняється ні на мить (як і погрози Путіна, а ще – обіцянка вирішти проблеми окупантів зі зв'язком). Китай використовує обставини, щоб витягувати з Росії усе, що можуть. І хоча їх зброя, в тому числі, – частина пропаганди, але такі заяви демонструють нам те, що публічна дипломатія часто відрізняється від того, що відбувається насправді. І про яку зброю Китай ще не заявив офіційно – залишається лише гадати.