Про це пише Financial Times.
Коли російські судна прибудуть до Куби?
Два російські судна, що перевозять нафту та газ, прямують до Куби, попри тиск США та санкції.
Стверджується, що судно Sea Horse йде під прапором Гонконгу. Воно має доставити до понеділка, 23 березня, 27 тисяч тонн російського газу.
А танкер "Анатолій Колодкін" під російським прапором везе приблизно 100 000 тонн сирої нафти марки Urals. Він має прибути на Кубу 4 квітня.
Нагадаємо, що основним постачальником нафти на Кубу була Венесуела. Але після операції із захоплення венесуельського лідера Мадуро поставки припинилися. Пізніше Трамп підписав указ, що дозволяє вводити мита на імпорт із країн, які прямо чи опосередковано поставляють нафту на острів.
Що передувало?
14 березня на Кубі почалися протести. Люди вийшли проти систематичних відключень світла та розгромили відділення Комуністичної партії.
16 березня на Кубі стався масштабний блекаут. Близько 10 мільйонів жителів острова залишилися без електрики. Причиною стала енергетична блокада, запроваджена Трампом. Після 29-годинного блекауту постачання електроенергії відновили. Було запущено найбільшу нафтову електростанцію. Але дефіцит електроенергії може зберігатися.
До слова, директор Центру Дністрянського, проректор УКУ та експерт з міжнародної політики Дмитро Шеренговський зазначив 24 Каналу, що влада Куби, на відміну від багатьох інших антиамериканських авторитарних режимів, принаймні публічно проявила відкритість до діалогу.